This Canadian Artist Created More Ridiculously Absurd Comics With Unexpected Endings (30 New Pics)

‘Goat to self’ is a series of comics created by the Canadian Artist Cameron Spires. These webcomics ranked up among people’s favorite. The timing, including the dialogue, is a masterpiece.

If you are new to this webcomic, Cameron is both an artist and copywriter and has, over time, been blending his unique illustration skills with a relatable sense of humor. He doesn’t have an official background in comics, yet putting in efforts has made Cameron and his comics widely recognized.

You can find take a look at part one and part two of his previous comics on Bored Panda.

More info: Instagram | Facebook | twitter.com | ko-fi.com | goattoself.com

#1

Image source: goattoself

#2

Image source: goattoself

#3

Image source: goattoself

#4

Image source: goattoself

#5

Image source: goattoself

#6

Image source: goattoself

#7

Image source: goattoself

#8

Image source: goattoself

#9

Image source: goattoself

#10

Image source: goattoself

#11

Image source: goattoself

#12

Image source: goattoself

#13

Image source: goattoself

#14

Image source: goattoself

#15

Image source: goattoself

#16

Image source: goattoself

#17

Image source: goattoself

#18

Image source: goattoself

#19

Image source: goattoself

#20

Image source: goattoself

#21

Image source: goattoself

#22

Image source: goattoself

#23

Image source: goattoself

#24

Image source: goattoself

#25

Image source: goattoself

#26

Image source: goattoself

#27

Image source: goattoself

#28

Image source: goattoself

#29

Image source: goattoself

#30

Image source: goattoself

