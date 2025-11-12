88 Adorable Comics That Hilariously Sum Up What It’s Like Living With A Dog (New Pics)

by

Some time ago we wrote about cute comics born from incredible love.”I missed my pug Mochi so much while I was at work that I started doing these cartoon drawings about him on the subway on my way to and back from work.”

Gemma Gené is a multi-skilled artist from Barcelona, Spain, currently based in New York. Even though Gemma draws, paints, and creates sculptures, she’s best known for her adorably funny comics that everyone with a pet dog relates to.

“The main characters are Mochi, my husband Peli, and me,” Gemma wrote on her website. “Mochi is a very sweet and happy dog that sees life in a particular way. He is super sweet and well behaved, but he can be very sassy and pretty much does whatever he wants. His favorite activities include sleeping, eating, and going for walks, especially when he is being carried.”

Take a look at some of the cute drawings and vote for your favorites.

More info: Instagram | 157ofgemma.com

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#35

#36

#37

#38

#39

#40

#41

#42

#43

#44

#45

#46

#47

#48

#49

#50

#51

#52

#53

#54

#55

#56

#57

#58

#59

#60

#61

#62

#63

#64

#65

#66

#67

#68

#69

#70

#71

#72

#73

#74

#75

#76

#77

#78

#79

#80

#81

#82

#83

#84

#85

#86

#87

#88

Patrick Penrose
Patrick Penrose
