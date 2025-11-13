Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

by

There is a dream somewhere within every human being – to get yourself into a completely vacated building and go wild; do whatever one feels like doing. That’s what our story is about. Empty auditorium of the UWr’s Chemistry Dept.; interior, where socialist realism engages modernism, where freedom clashes with defiance.

We’ve managed to work out a healthy workflow; freedom has marked itself all over it. Whoever we proposed the concept to express themselves, later it felt precious and, somehow, simply natural to them. 

More info: fltm.photo

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Patrycja Penszko

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Patrycja Penszko

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Models: Patrycja Penszko, Oskar Litorowicz

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Models: Patrycja Penszko, Oskar Litorowicz

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Models: Patrycja Penszko, Oskar Litorowicz

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Models: Patrycja Penszko, Oskar Litorowicz

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Models: Patrycja Penszko, Oskar Litorowicz

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Models: Patrycja Penszko, Oskar Litorowicz

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Oskar Litorowicz

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Oskar Litorowicz

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Victoria Cwynar

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Victoria Cwynar

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Victoria Cwynar

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Victoria Cwynar

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Victoria Cwynar

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Victoria Cwynar

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Victoria Cwynar

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Victoria Cwynar

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Victoria Cwynar

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Sonia Stańko

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Sonia Stańko

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Sonia Stańko

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Sonia Stańko

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Sonia Stańko

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Sonia Stańko

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Sonia Stańko

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Sonia Stańko

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Aleksandra Makowska

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Aleksandra Makowska

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Models: Aleksandra Makowska, Tomasz Kirsch

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Models: Aleksandra Makowska, Tomasz Kirsch

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Nikola Solarczyk

Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Nikola Solarczyk

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Cute Christmas Illustrations By Slovenian Illustrator Marko Rop
3 min read
Nov, 12, 2025
Man Dresses Puppy ‘Son’ in Matching Outfits, And Now It’s Hard To Say Who Is Who
3 min read
Nov, 11, 2025
I Expressed My Anxiety And Heartbreak Through Pen Illustrations
3 min read
Nov, 13, 2025
Unusual Friendship Between Wolf And Bear Documented By Finnish Photographer
3 min read
Nov, 11, 2025
Can Tony Montana Be Played By Someone Else?
3 min read
Dec, 26, 2022
Each Ted Lasso Season Detailed
3 min read
Dec, 23, 2022
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.