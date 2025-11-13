Photo Session In An Empty Auditorium Of The Uwr’s Chemistry Dept

There is a dream somewhere within every human being – to get yourself into a completely vacated building and go wild; do whatever one feels like doing. That’s what our story is about. Empty auditorium of the UWr’s Chemistry Dept.; interior, where socialist realism engages modernism, where freedom clashes with defiance.
We’ve managed to work out a healthy workflow; freedom has marked itself all over it. Whoever we proposed the concept to express themselves, later it felt precious and, somehow, simply natural to them.
More info: fltm.photo
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Patrycja Penszko
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Patrycja Penszko
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Models: Patrycja Penszko, Oskar Litorowicz
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Models: Patrycja Penszko, Oskar Litorowicz
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Models: Patrycja Penszko, Oskar Litorowicz
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Models: Patrycja Penszko, Oskar Litorowicz
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Models: Patrycja Penszko, Oskar Litorowicz
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Models: Patrycja Penszko, Oskar Litorowicz
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Oskar Litorowicz
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Oskar Litorowicz
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Victoria Cwynar
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Victoria Cwynar
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Victoria Cwynar
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Victoria Cwynar
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Victoria Cwynar
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Victoria Cwynar
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Victoria Cwynar
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Victoria Cwynar
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Victoria Cwynar
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Sonia Stańko
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Sonia Stańko
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Sonia Stańko
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Sonia Stańko
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Sonia Stańko
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Sonia Stańko
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Sonia Stańko
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Sonia Stańko
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Aleksandra Makowska
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Aleksandra Makowska
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Models: Aleksandra Makowska, Tomasz Kirsch
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Models: Aleksandra Makowska, Tomasz Kirsch
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Nikola Solarczyk
Photographer: Jakub Specylak / FLTM
Model: Nikola Solarczyk
Follow Us