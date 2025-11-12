Australian Artist Associates Medicine With Popular Characters By Drawing Them On Packaging

Ben Frost is an Australian artist, best known for his colorful Pop Art, mash-up paintings, inspired by graffiti, collage, photo-realism, and sign-writing.
The artist draws popular cartoon characters on the medical packaging. Usually, the medicine correlates with the character, for example, Mr. Burns and Viagra or a pop art woman and Botox.
Take a look at some of his works below.
More info: Instagram
#1
Image source: benfrostisdead
#2
Image source: benfrostisdead
#3
Image source: benfrostisdead
#4
Image source: benfrostisdead
#5
Image source: benfrostisdead
#6
Image source: benfrostisdead
#7
Image source: benfrostisdead
#8
Image source: benfrostisdead
#9
Image source: benfrostisdead
#10
Image source: benfrostisdead
#11
Image source: benfrostisdead
#12
Image source: benfrostisdead
#13
Image source: benfrostisdead
#14
Image source: benfrostisdead
#15
Image source: benfrostisdead
#16
Image source: benfrostisdead
#17
Image source: benfrostisdead
#18
Image source: benfrostisdead
#19
Image source: benfrostisdead
#20
Image source: benfrostisdead
#21
Image source: benfrostisdead
#22
Image source: benfrostisdead
#23
Image source: benfrostisdead
#24
Image source: benfrostisdead
#25
Image source: benfrostisdead
#26
Image source: benfrostisdead
#27
Image source: benfrostisdead
#28
Image source: benfrostisdead
#29
Image source: benfrostisdead
#30
Image source: benfrostisdead
#31
Image source: benfrostisdead
#32
Image source: benfrostisdead
#33
Image source: benfrostisdead
#34
Image source: benfrostisdead
#35
Image source: benfrostisdead
#36
Image source: benfrostisdead
#37
Image source: benfrostisdead
#38
Image source: benfrostisdead
#39
Image source: benfrostisdead
#40
Image source: benfrostisdead
#41
Image source: benfrostisdead
#42
Image source: benfrostisdead
#43
Image source: benfrostisdead
#44
Image source: benfrostisdead
#45
Image source: benfrostisdead
#46
Image source: benfrostisdead
#47
Image source: benfrostisdead
#48
Image source: benfrostisdead
Follow Us