Australian Artist Associates Medicine With Popular Characters By Drawing Them On Packaging

Ben Frost is an Australian artist, best known for his colorful Pop Art, mash-up paintings, inspired by graffiti, collage, photo-realism, and sign-writing.

The artist draws popular cartoon characters on the medical packaging. Usually, the medicine correlates with the character, for example, Mr. Burns and Viagra or a pop art woman and Botox.

Take a look at some of his works below.

More info: Instagram

#1

