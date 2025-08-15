People Sent This Guy Their Favorite Pokémon To Sculpt, And The Results Are Comedy Gold (37 Pics)

Many people have grown up playing Pokémon, battling with these fascinating creatures, and exploring each game’s creative storyline. It’s no wonder folks also have favorite Pokémon that they hold near and dear to their heart. 

One Redditor from the r/pokemon subreddit asked fans to tell him which characters they loved best so that he could poorly make the figures out of clay. At first, folks were skeptical, but then they got into the enthusiasm once they saw how adorable the sculptures were. Safe to say, we love them all!

More info: Reddit

#1 Pikachu

Image source: TriggerHappy_Spartan

#2 Quagsire

Image source: TriggerHappy_Spartan

#3 Squirtle (With Sunglasses)

Image source: TriggerHappy_Spartan

#4 Vaporeon

Image source: TriggerHappy_Spartan

#5 Dragonite

Image source: TriggerHappy_Spartan

#6 Ditto

Image source: TriggerHappy_Spartan

#7 Bellsprout

Image source: TriggerHappy_Spartan

#8 Bulbasaur

Image source: TriggerHappy_Spartan

#9 Cyndaquil

Image source: TriggerHappy_Spartan

#10 Slowbro

Image source: TriggerHappy_Spartan

#11 Moltres

Image source: TriggerHappy_Spartan

#12 Totodile

Image source: TriggerHappy_Spartan

#13 Gengar

Image source: TriggerHappy_Spartan

#14 Squirtle

Image source: TriggerHappy_Spartan

#15 Zebstrika

Image source: TriggerHappy_Spartan

#16 Charmander

Image source: TriggerHappy_Spartan

#17 Lunala

Image source: TriggerHappy_Spartan

#18 Riolu

Image source: TriggerHappy_Spartan

#19 Eevee

Image source: TriggerHappy_Spartan

#20 Eternatus

Image source: TriggerHappy_Spartan

#21 Eternamax

Image source: TriggerHappy_Spartan

#22 Guzzlord

Image source: TriggerHappy_Spartan

#23 Rowlet

Image source: TriggerHappy_Spartan

#24 Glaceon

Image source: TriggerHappy_Spartan

#25 Spoink

Image source: TriggerHappy_Spartan

#26 Shinx

Image source: TriggerHappy_Spartan

#27 Torchic

Image source: TriggerHappy_Spartan

#28 Chikorita

Image source: TriggerHappy_Spartan

#29 Cacturne

Image source: TriggerHappy_Spartan

#30 Stufful

Image source: TriggerHappy_Spartan

#31 Lickitung

Image source: TriggerHappy_Spartan

#32 Maractus

Image source: TriggerHappy_Spartan

#33 Ho-Oh

Image source: TriggerHappy_Spartan

#34 Blastoise

Image source: TriggerHappy_Spartan

#35 Goomy

Image source: TriggerHappy_Spartan

#36 Clodsire

Image source: TriggerHappy_Spartan

#37 Garchomp

Image source: TriggerHappy_Spartan

