People Sent This Guy Their Favorite Pokémon To Sculpt, And The Results Are Comedy Gold (37 Pics)

Many people have grown up playing Pokémon, battling with these fascinating creatures, and exploring each game’s creative storyline. It’s no wonder folks also have favorite Pokémon that they hold near and dear to their heart.
One Redditor from the r/pokemon subreddit asked fans to tell him which characters they loved best so that he could poorly make the figures out of clay. At first, folks were skeptical, but then they got into the enthusiasm once they saw how adorable the sculptures were. Safe to say, we love them all!
More info: Reddit
#1 Pikachu
#2 Quagsire
#3 Squirtle (With Sunglasses)
#4 Vaporeon
#5 Dragonite
#6 Ditto
#7 Bellsprout
#8 Bulbasaur
#9 Cyndaquil
#10 Slowbro
#11 Moltres
#12 Totodile
#13 Gengar
#14 Squirtle
#15 Zebstrika
#16 Charmander
#17 Lunala
#18 Riolu
#19 Eevee
#20 Eternatus
#21 Eternamax
#22 Guzzlord
#23 Rowlet
#24 Glaceon
#25 Spoink
#26 Shinx
#27 Torchic
#28 Chikorita
#29 Cacturne
#30 Stufful
#31 Lickitung
#32 Maractus
#33 Ho-Oh
#34 Blastoise
#35 Goomy
#36 Clodsire
#37 Garchomp
