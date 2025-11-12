Polymer Clay And My Succulent Mania

by

All these succulents are made of polymer clay)!

More than a year ago, I spoke about my succulent mania, which grew into a business. My passion for succulents has not diminished) All this year we made new succulents from polymer clay, invent new ones and improve our skills.

I hope you will be interested to see our succulents and you will like them)

it was difficult to choose a photo, so I took the last of our work that we did in the new 2018 year.

Thank you for your attention!!!

More info: Etsy | Instagram

#1

Image source: eteniren

#2

Image source: eteniren

#3

Image source: eteniren

#4

Image source: eteniren

#5

Image source: eteniren

#6

Image source: eteniren

#7

Image source: eteniren

#8

Image source: eteniren

#9

Image source: eteniren

#10

Image source: eteniren

#11

Image source: eteniren

#12

Image source: eteniren

#13

Image source: eteniren

#14

Image source: eteniren

#15

Image source: eteniren

#16

Image source: eteniren

#17

Image source: eteniren

#18

Image source: eteniren

#19

Image source: eteniren

#20

Image source: eteniren

#21

Image source: eteniren

#22

Image source: eteniren

#23

Image source: eteniren

#24

Image source: eteniren

#25

Image source: eteniren

#26

Image source: eteniren

#27

Image source: eteniren

#28

Image source: eteniren

#29

Image source: eteniren

#30

Image source: eteniren

#31

Image source: eteniren

#32

Image source: eteniren

#33

Image source: eteniren

#34

Image source: eteniren

#35

Image source: eteniren

#36

Image source: eteniren

