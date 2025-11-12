Polymer Clay And My Succulent Mania

All these succulents are made of polymer clay)!
More than a year ago, I spoke about my succulent mania, which grew into a business. My passion for succulents has not diminished) All this year we made new succulents from polymer clay, invent new ones and improve our skills.
I hope you will be interested to see our succulents and you will like them)
it was difficult to choose a photo, so I took the last of our work that we did in the new 2018 year.
Thank you for your attention!!!
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36
