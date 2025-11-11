54 Pixar-Inspired Tattoo Ideas

Pixar is best known for making amazing animated movies, filled with cute characters and heartwarming plot lines. And, let’s face it, we’ve all cried at one point or another. Or during the whole WALL-E movie (no, it definitely wasn’t me). No wonder the studios have so many admirers all around the world.
These Pixar movie fans took their love of the movies to another level by inking themselves with their favorite Pixar characters. The list, compiled by Bored Panda, showcases some of the cutest tattoos we could find. Be sure to upvote and comment on your favorites, and if you have a Pixar tattoo yourself, do not hesitate to add it to our list!
(h/t: design taxi)
#1 Up Tattoo
Image source: hektattoo
#2 Up Watercolor Tattoo
Image source: vcooline
#3 Brave Tattoo
Image source: findyoursmile
#4 Up Tattoo
Image source: findyoursmile
#5 WALL-E Eva Tattoo
Image source: stabbygabby
#6 Nemo Tattoo
Image source: lady vixy tattoo
#7 Dory Tattoo
Image source: grimmwerks studios
#8 Sully And Boo Tattoo
Image source: findyoursmile
#9 To Infinity And Beyond Toy Story Tattoo
#10 Up Tattoo
Image source: tattoomepatrick
#11 Monsters Inc. Tattoo
Image source: Kink’d Ink
#12 Monsters Inc. Tattoo
Image source: Jackie Rabbit
#13 Up Inspired Tattoo
Image source: inkeddisney
#14 Brave Tattoo
Image source: cammiyu
#15 WALL-E Tattoo
Image source: missbeebumble
#16 Up Tattoo
Image source: fearlesspony
#17 Inside Out Sadness Tattoo
Image source: shonalynnetattoo
#18 Up Tattoo
Image source: sarahstarshine
#19 Up Tattoo
Image source: calaveratattoo
#20 Monsters Inc. Tattoo
Image source: encipen
#21 Inside Out Tattoo
Image source: martyrietmcewen
#22 WALL-E Boot tattoo
Image source: robiscoffee
#23 Merilda From Brave Tattoo
#24 WALL-E Tattoo
Image source: sinprisass
#25 Pixar Tattoo
Image source: jeisonpeixoto
#26 Nightmare Before Christmas
#27 Dory Tattoo
Image source: tara art lynn
#28 Ratatouille Tattoo
Image source: thebakery
#29 Ooooh The Claw Toy Story Tattoo
Image source: mrtattoos89
#30 Up Tattoo
Image source: garlandtograce
#31 Nemo Tattoo
Image source: zackindertattoos
#32 Inside Out Tattoo
Image source: findyoursmile
#33 Eve Tattoo
Image source: tribe_01
#34 Up Couple Tattoos
Image source: jennalannister
#35 Up Tattoo
Image source: edgarmonjo
#36 Finding Nemo Tattoo
Image source: tattoomafia
#37 Inside Out Sadness Tattoo
Image source: ewelinakaczor
#38 Up Tattoo
Image source: danny182
#39 Up Tattoo
#40 Dory Tattoo
Image source: marshallmullintattooartist
#41 Up Inspired Tattoo
Image source: Alejandro Prada
#42 Monsters Inc. Tattoo
Image source: worldfamousink
#43 Ratatouille Tattoo
Image source: anagurreadelarica
#44 Up Tattoo
Image source: jedwijn
#45 Monsters Inc. Tattoo
Image source: phoenixblazetattoos
#46 WALL-E Tattoo
Image source: briski8532
#47 Cars Tattoo
Image source: ewanavenger
#48 Merilda From Brave Tattoo
Image source: paulacastletattoos
#49 Toy Story Tattoo
#50 The Good Dinosaur Tattoo
Image source: findyoursmile
#51 Monsters Inc. Sulley Tattoo
Image source: adamhawkestattoo
#52 Brave Tattoo
Image source: stealth badger
#53 The Robots Wall-e – Eve (not Finished Yet)
#54 Geometric Horse
