54 Pixar-Inspired Tattoo Ideas

Pixar is best known for making amazing animated movies, filled with cute characters and heartwarming plot lines. And, let’s face it, we’ve all cried at one point or another. Or during the whole WALL-E movie (no, it definitely wasn’t me). No wonder the studios have so many admirers all around the world.

These Pixar movie fans took their love of the movies to another level by inking themselves with their favorite Pixar characters. The list, compiled by Bored Panda, showcases some of the cutest tattoos we could find. Be sure to upvote and comment on your favorites, and if you have a Pixar tattoo yourself, do not hesitate to add it to our list!

#1 Up Tattoo

Image source: hektattoo

#2 Up Watercolor Tattoo

Image source: vcooline

#3 Brave Tattoo

Image source: findyoursmile

#4 Up Tattoo

Image source: findyoursmile

#5 WALL-E Eva Tattoo

Image source: stabbygabby

#6 Nemo Tattoo

Image source: lady vixy tattoo

#7 Dory Tattoo

Image source: grimmwerks studios

#8 Sully And Boo Tattoo

Image source: findyoursmile

#9 To Infinity And Beyond Toy Story Tattoo

#10 Up Tattoo

Image source: tattoomepatrick

#11 Monsters Inc. Tattoo

Image source: Kink’d Ink

#12 Monsters Inc. Tattoo

Image source: Jackie Rabbit

#13 Up Inspired Tattoo

Image source: inkeddisney

#14 Brave Tattoo

Image source: cammiyu

#15 WALL-E Tattoo

Image source: missbeebumble

#16 Up Tattoo

Image source: fearlesspony

#17 Inside Out Sadness Tattoo

Image source: shonalynnetattoo

#18 Up Tattoo

Image source: sarahstarshine

#19 Up Tattoo

Image source: calaveratattoo

#20 Monsters Inc. Tattoo

Image source: encipen

#21 Inside Out Tattoo

Image source: martyrietmcewen

#22 WALL-E Boot tattoo

Image source: robiscoffee

#23 Merilda From Brave Tattoo

#24 WALL-E Tattoo

Image source: sinprisass

#25 Pixar Tattoo

Image source: jeisonpeixoto

#26 Nightmare Before Christmas

#27 Dory Tattoo

Image source: tara art lynn

#28 Ratatouille Tattoo

Image source: thebakery

#29 Ooooh The Claw Toy Story Tattoo

Image source: mrtattoos89

#30 Up Tattoo

Image source: garlandtograce

#31 Nemo Tattoo

Image source: zackindertattoos

#32 Inside Out Tattoo

Image source: findyoursmile

#33 Eve Tattoo

Image source: tribe_01

#34 Up Couple Tattoos

Image source: jennalannister

#35 Up Tattoo

Image source: edgarmonjo

#36 Finding Nemo Tattoo

Image source: tattoomafia

#37 Inside Out Sadness Tattoo

Image source: ewelinakaczor

#38 Up Tattoo

Image source: danny182

#39 Up Tattoo

#40 Dory Tattoo

Image source: marshallmullintattooartist

#41 Up Inspired Tattoo

Image source: Alejandro Prada

#42 Monsters Inc. Tattoo

Image source: worldfamousink

#43 Ratatouille Tattoo

Image source: anagurreadelarica

#44 Up Tattoo

Image source: jedwijn

#45 Monsters Inc. Tattoo

Image source: phoenixblazetattoos

#46 WALL-E Tattoo

Image source: briski8532

#47 Cars Tattoo

Image source: ewanavenger

#48 Merilda From Brave Tattoo

Image source: paulacastletattoos

#49 Toy Story Tattoo

#50 The Good Dinosaur Tattoo

Image source: findyoursmile

#51 Monsters Inc. Sulley Tattoo

Image source: adamhawkestattoo

#52 Brave Tattoo

Image source: stealth badger

#53 The Robots Wall-e – Eve (not Finished Yet)

#54 Geometric Horse

