Physics Major Calculates How Hard You Have To Slap Chicken To Cook It And People React With Hilarious Memes

by

Physics Major Calculates How Hard You Have To Slap Chicken To Cook It And People React With Hilarious Memes
Physics Major Calculates How Hard You Have To Slap Chicken To Cook It And People React With Hilarious Memes

#1

Physics Major Calculates How Hard You Have To Slap Chicken To Cook It And People React With Hilarious Memes

Image source: Parker Ormonde

#2

Physics Major Calculates How Hard You Have To Slap Chicken To Cook It And People React With Hilarious Memes

Image source: Parker Ormonde

#3

Physics Major Calculates How Hard You Have To Slap Chicken To Cook It And People React With Hilarious Memes

Image source: Parker Ormonde

#4

Physics Major Calculates How Hard You Have To Slap Chicken To Cook It And People React With Hilarious Memes

Image source: Parker Ormonde

#5

Physics Major Calculates How Hard You Have To Slap Chicken To Cook It And People React With Hilarious Memes

Image source: Parker Ormonde

#6

Physics Major Calculates How Hard You Have To Slap Chicken To Cook It And People React With Hilarious Memes

Image source: Parker Ormonde

#7

Physics Major Calculates How Hard You Have To Slap Chicken To Cook It And People React With Hilarious Memes

Image source: Parker Ormonde

#8

Physics Major Calculates How Hard You Have To Slap Chicken To Cook It And People React With Hilarious Memes

Image source: ifunny.co

#9

Physics Major Calculates How Hard You Have To Slap Chicken To Cook It And People React With Hilarious Memes

Image source: Parker Ormonde

#10

Physics Major Calculates How Hard You Have To Slap Chicken To Cook It And People React With Hilarious Memes

Image source: Parker Ormonde

#11

Physics Major Calculates How Hard You Have To Slap Chicken To Cook It And People React With Hilarious Memes

Image source: Parker Ormonde

#12

Physics Major Calculates How Hard You Have To Slap Chicken To Cook It And People React With Hilarious Memes

Image source: Parker Ormonde

#13

Physics Major Calculates How Hard You Have To Slap Chicken To Cook It And People React With Hilarious Memes

Image source: Parker Ormonde

#14

Physics Major Calculates How Hard You Have To Slap Chicken To Cook It And People React With Hilarious Memes

Image source: Parker Ormonde

#15

Physics Major Calculates How Hard You Have To Slap Chicken To Cook It And People React With Hilarious Memes

Image source: Parker Ormonde

#16

Physics Major Calculates How Hard You Have To Slap Chicken To Cook It And People React With Hilarious Memes

Image source: Parker Ormonde

#17

Physics Major Calculates How Hard You Have To Slap Chicken To Cook It And People React With Hilarious Memes

Image source: Parker Ormonde

#18

Physics Major Calculates How Hard You Have To Slap Chicken To Cook It And People React With Hilarious Memes

Image source: Parker Ormonde

#19

Physics Major Calculates How Hard You Have To Slap Chicken To Cook It And People React With Hilarious Memes

Image source: Parker Ormonde

#20

Physics Major Calculates How Hard You Have To Slap Chicken To Cook It And People React With Hilarious Memes

Image source: Parker Ormonde

#21

Physics Major Calculates How Hard You Have To Slap Chicken To Cook It And People React With Hilarious Memes

Image source: Parker Ormonde

#22

Physics Major Calculates How Hard You Have To Slap Chicken To Cook It And People React With Hilarious Memes

Image source: Parker Ormonde

#23

Physics Major Calculates How Hard You Have To Slap Chicken To Cook It And People React With Hilarious Memes

Image source: Parker Ormonde

#24

Physics Major Calculates How Hard You Have To Slap Chicken To Cook It And People React With Hilarious Memes

Image source: Parker Ormonde

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Someone Mocks Person For Being Just A Package Delivery Guy, Gets Perfect Lesson On Respect
3 min read
Nov, 13, 2025
Fans Speculate On Shakira And Chris Martin Romance After Emotional Onstage Moment
3 min read
Aug, 9, 2025
Is Owning Manhattan Real? Here’s What You Need to Know
3 min read
Jul, 5, 2024
We Love Ice Cream
3 min read
Nov, 12, 2025
“Risking Blindness”: Actress Reveals She Had Controversial Surgery To Change Her Eye Color
3 min read
Oct, 31, 2025
Twitter Is Laughing Out Loud At The Way Michael Jackson’s “Thriller” Looked From The Girl’s Perspective
3 min read
Nov, 13, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.