Behind The Scenes: 30 Creative Photography Tricks Revealed By Jordi Koalitic (New Pics)

Creativity in photography can go a long way and Jordi Puig Batlló continues to prove it time and time again.
Jordi is a Barcelona-based photographer who loves to play with creating unique shots that would normally take a lot of time and brain power to figure out. However, Jordi also unveils the process of how he achieved each shot. In the making-of videos, he always shows how a specific image or video footage was made, which, most of the time, does not require too much equipment.
With over 6 million followers on Instagram under the name Jordi.Koalitic, this photographer’s production has become a source of inspiration for many. So if you haven’t discovered Jordi’s work yet, we hope it will inspire you to pick up a camera and experiment for yourself.
More info: Instagram | youtube.com | Facebook | jordikoalitic.com | twitter.com
#1
