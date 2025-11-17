Behind The Scenes: 30 Creative Photography Tricks Revealed By Jordi Koalitic (New Pics)

Creativity in photography can go a long way and Jordi Puig Batlló continues to prove it time and time again.

Jordi is a Barcelona-based photographer who loves to play with creating unique shots that would normally take a lot of time and brain power to figure out. However, Jordi also unveils the process of how he achieved each shot. In the making-of videos, he always shows how a specific image or video footage was made, which, most of the time, does not require too much equipment.

With over 6 million followers on Instagram under the name Jordi.Koalitic, this photographer’s production has become a source of inspiration for many. So if you haven’t discovered Jordi’s work yet, we hope it will inspire you to pick up a camera and experiment for yourself.

More info: Instagram | youtube.com | Facebook | jordikoalitic.com | twitter.com

#1

Image source: jordi.koalitic

#2

Image source: jordi.koalitic

#3

Image source: jordi.koalitic

#4

Image source: jordi.koalitic

#5

Image source: jordi.koalitic

#6

Image source: jordi.koalitic

#7

Image source: jordi.koalitic

#8

Image source: jordi.koalitic

#9

Image source: jordi.koalitic

#10

Image source: jordi.koalitic

#11

Image source: jordi.koalitic

#12

Image source: jordi.koalitic

#13

Image source: jordi.koalitic

#14

Image source: jordi.koalitic

#15

Image source: jordi.koalitic

#16

Image source: jordi.koalitic

#17

Image source: jordi.koalitic

#18

Image source: jordi.koalitic

#19

Image source: jordi.koalitic

#20

Image source: jordi.koalitic

#21

Image source: jordi.koalitic

#22

Image source: jordi.koalitic

#23

Image source: jordi.koalitic

#24

Image source: jordi.koalitic

#25

Image source: jordi.koalitic

#26

Image source: jordi.koalitic

#27

Image source: jordi.koalitic

#28

Image source: jordi.koalitic

#29

Image source: jordi.koalitic

#30

Image source: jordi.koalitic

