28 Images Showing The Incredible Bond Between Animals And People By This Photographer (New Pics)

Anastasiya Dobrovolskaya, a photographer creating unique portraits combining the world of humans and animals, is back to Bored Panda. We are always excited to feature mesmerizing images by this artist. They characterize by a fantasy-like feel and unbelievable creativity. This is what Dobrovolskaya told us previously about her work: “I am inspired by people and animals. The main goal of my work is to show their uniqueness, to emphasize their external and internal beauty and individuality.”

Today, we have put together a list of the most recent photographs taken by Anastasiya. If you want to see more works by this photographer we featured in the previous Bored Panda post, you can click here or here.

More info: Instagram | Facebook

#1

Image source: anastasiya_dobrovolskaya

#2

Image source: anastasiya_dobrovolskaya

#3

Image source: anastasiya_dobrovolskaya

#4

Image source: anastasiya_dobrovolskaya

#5

Image source: anastasiya_dobrovolskaya

#6

Image source: anastasiya_dobrovolskaya

#7

Image source: anastasiya_dobrovolskaya

#8

Image source: anastasiya_dobrovolskaya

#9

Image source: anastasiya_dobrovolskaya

#10

Image source: anastasiya_dobrovolskaya

#11

Image source: anastasiya_dobrovolskaya

#12

Image source: anastasiya_dobrovolskaya

#13

Image source: anastasiya_dobrovolskaya

#14

Image source: anastasiya_dobrovolskaya

#15

Image source: anastasiya_dobrovolskaya

#16

Image source: anastasiya_dobrovolskaya

#17

Image source: anastasiya_dobrovolskaya

#18

Image source: anastasiya_dobrovolskaya

#19

Image source: anastasiya_dobrovolskaya

#20

Image source: anastasiya_dobrovolskaya

#21

Image source: anastasiya_dobrovolskaya

#22

Image source: anastasiya_dobrovolskaya

#23

Image source: anastasiya_dobrovolskaya

#24

Image source: anastasiya_dobrovolskaya

#25

Image source: anastasiya_dobrovolskaya

#26

Image source: anastasiya_dobrovolskaya

#27

Image source: anastasiya_dobrovolskaya

#28

Image source: anastasiya_dobrovolskaya

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
