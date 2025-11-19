“My Heart Exposed”: An Emotional Journey Through Experimental Photography With Carolyn Moore (20 Pics)

by

All About Photo is thrilled to unveil My Heart Exposed, an evocative online exhibition by American photographer Carolyn Moore. Running throughout November 2024, this intimate showcase reveals twenty powerful works from Moore’s acclaimed series, each capturing the raw beauty of her emotional landscape.

“Photography, to me, represents a composite of my personal feelings, emotions, values, and experiences expressed on a canvas. It is as if the artwork is an open window where the artist and viewer peer at each other in a silent exchange,” Carolyn Moore shared.

More info: all-about-photo.com | carolynmooreart.com | Instagram

#1 My Heart Exposed – Volume 1 – Alter

Image source: © Carolyn Moore

#2 My Heart Exposed – Volume 1 – Distant Shore

Image source: © Carolyn Moore

#3 My Heart Exposed – Volume 1 – Passion

Image source: © Carolyn Moore

#4 My Heart Exposed – Volume 1 – Pixie

Image source: © Carolyn Moore

#5 My Heart Exposed – Volume 1 – Lilt

Image source: © Carolyn Moore

#6 My Heart Exposed – Volume 1 – Blue Breaker

Image source: © Carolyn Moore

#7 My Heart Exposed – Volume 1 – Nest

Image source: © Carolyn Moore

#8 My Heart Exposed – Volume 1 – Submerged

Image source: © Carolyn Moore

#9 My Heart Exposed – Volume 1 – Throne

Image source: © Carolyn Moore

#10 My Heart Exposed – Volume 1 – Thunder

Image source: © Carolyn Moore

#11 My Heart Exposed – Volume 1 – Impact ©

Image source: © Carolyn Moore

#12 My Heart Exposed – Volume 1 – Block

Image source: © Carolyn Moore

#13 My Heart Exposed – Volume 1 – Rule

Image source: © Carolyn Moore

#14 My Heart Exposed – Volume 1 – Siblings

Image source: © Carolyn Moore

#15 My Heart Exposed – Volume 1 – Tule

Image source: © Carolyn Moore

#16 My Heart Exposed – Volume 1 – Vortex

Image source: © Carolyn Moore

#17 My Heart Exposed – Volume 1 – Day Blue

Image source: © Carolyn Moore

#18 My Heart Exposed – Volume 1 – Negotiation

Image source: © Carolyn Moore

#19 My Heart Exposed – Volume 1 – Sulis & Minerva III

Image source: © Carolyn Moore

#20 My Heart Exposed – Volume 1 – Veil

Image source: © Carolyn Moore

Patrick Penrose
