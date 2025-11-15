I Spend My Time In Lockdown Exploring And Photographing Poland, Here Are My 65 Favorite Photos

The time of the COVID-19 pandemic has kept the borders closed and there are not many opportunities to travel abroad. I decided to start exploring my own country, Poland, on a regular basis. During that time, I have organized over 150 trips.
See how beautiful Poland is all year round.
You can also check out more of my photography work on Bored Panda here, here, here, here, here, and here.
More info: Facebook | karolnienartowicz.com | Instagram
#1 Pieniny National Park
#2 Kraków
#3 Czocha Castle
#4 Ciemniak, Tatra National Park
#5 Bieszczady National Park
#6 Bieszczady National Park
#7 Kraków
#8 Bieszczady National Park
#9 Tatra National Park
#10 Pieniny National Park
#11 Czorsztyn Castle
#12 Tatra Mountains
#13 Pieskowa Skała Castle
#14 Tatra Mountains
#15 Karkonosze National Park
#16 Pieniny National Park
#17 Pieniny National Park
#18 Tatra Mountains
#19 Bieszczady National Park
#20 Karkonosze National Park
#21 Karkonosze
#22 Tatra Mountains
#23 Beskid Wyspowy
#24 Książ Castle
#25 Lake Rożnowskie
#26 Tatra Mountains
#27 Gęsia Szyja, Tatra Mountains
#28 Tatra Mountains
#29 Tatra Mountains
#30 Lake Rożnowskie And Tatra Mountains
#31 Beskidy Mountains
#32 Rysy Mountain,, Tatra
#33 Pieniny Mountains
#34 Karkonosze National Park
#35 Tatra Mountains
#36 Fields Of Ponidzie
#37 Tatra National Park
#38 Ponidzie
#39 Tatra Mountains
#40 Gorce Mountains
#41 Pilsko
#42 Tatra Mountains
#43 Pieniny Mountains
#44 Pieniny Mountains
#45 Tatra Mountains
#46 Ponidze
#47 Gorce Mountains
#48 Ojcowski National Park
#49 Tary Mountains
#50 Beskid Mountains
#51 Pieniny Mountains
#52 Pieniny National Park
#53 Beskidy Mountains
#54 Pieniny National Park
#55 Litwinka, Podhale
#56 Bieszczady National Park
#57 Bieszczady National Park
#58 Gorce Mountains
#59 Lake Rożnowskie And Tatra Mountains
#60 Ponidze
#61 Ponidze
#62 Ponidze
#63 Bieszczady Mountains
#64 Bieszczady Mountains
#65 Tatra Mountains
Did you like this article? Follow us on Google News
Follow Us