Here Are 40 Of The Most Interesting Images Selected By This Instagram Page (New Pics)

by

The day has finally arrived, and we’re excited to present yet another captivating collection of photographs captured by photographers from around the world and curated by “The Decisive Moments Magazine.” This Instagram account is dedicated to featuring some of the most interesting shots, including street photography, animal snapshots, and other fascinating images.

Each photo curated by this magazine tells a unique story and often prompts viewers to reflect on it for a bit longer. Today, we’d like to share with you the latest selection of pictures, but don’t forget to check out our previous posts, like this one highlighting animal photography.

More info: Instagram | tdmawards.com | Facebook | x.com

#1

Photo by Wild by Tom

Image source: tdmmagazine

#2

Photo by Ali Zolghadri

Image source: tdmmagazine

#3

Photo by Jacek Stankiewicz

Image source: tdmmagazine

#4

Photo by Aidar Stepanov ⁣

Image source: tdmmagazine

#5

Photo by Aliens Trip

Image source: tdmmagazine

#6

Photo by Monica Szczupider

More than a dozen chimps stand in silence watching from behind their wire enclosure as Dorothy, a chimp in her late 40s who died of heart failure, Cameroon, 2008.

Image source: tdmmagazine

#7

Photo by Walter Chandoha

Image source: tdmmagazine

#8

Photo by Sukowisesa Pratyeka

Image source: tdmmagazine

#9

Photo by Akbar Mehrinezhad

Image source: tdmmagazine

#10

Photo by Dan Martland

Image source: tdmmagazine

#11

Photo by Ismo Oltto

Image source: tdmmagazine

#12

Photo by No Eloquence

Image source: tdmmagazine

#13

Photo by Richard Bord

Image source: tdmmagazine

#14

Photo by Camilo Costila

Image source: tdmmagazine

#15

Photo by Jerome Brouillet

Image source: tdmmagazine

#16

Photo by Vineet Vohra

Image source: tdmmagazine

#17

Photo by Madeleine Becker

Image source: tdmmagazine

#18

Photo by Aleksandr Romanov

Image source: tdmmagazine

#19

Photo by Mustafa Bayram

Image source: tdmmagazine

#20

Photo by Claudia Cabrero Málaga

Image source: tdmmagazine

#21

Photo by Dima Zverev

Image source: tdmmagazine

#22

Photo by Tran Tuan Viet

Image source: tdmmagazine

#23

Photo by Miki F

Image source: tdmmagazine

#24

Photo by Oliver Duncan

Image source: tdmmagazine

#25

Photo by Eugeni Forcano

Image source: tdmmagazine

#26

Photo by Odd Andersen

Image source: tdmmagazine

#27

Photo by Beverly Joubert

Image source: tdmmagazine

#28

Photo by Bahareh Bisheh

Image source: tdmmagazine

#29

Photo by Eric Kogan

Image source: tdmmagazine

#30

Photo by Ismail Kaplan

Image source: tdmmagazine

#31

Photo by Anne-Marie von Wolff

Image source: tdmmagazine

#32

Photo by Don Amatayakul

Image source: tdmmagazine

#33

Photo by Dimpy Bhalotia

Image source: tdmmagazine

#34

Photo by Trisha Clansi

Image source: tdmmagazine

#35

Photo by Lorenzo Boldrin

Image source: tdmmagazine

#36

Photo by Eric Kogan

Image source: tdmmagazine

#37

Photo by Bahram Bayat

Image source: tdmmagazine

#38

Photo by Eric Kogan

Image source: tdmmagazine

#39

Photo by Jean Jacques Alcalay

Image source: tdmmagazine

#40

Photo by Joel Meyerowitz

Image source: tdmmagazine

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
