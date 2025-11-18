Here Are 40 Of The Most Interesting Images Selected By This Instagram Page (New Pics)

The day has finally arrived, and we’re excited to present yet another captivating collection of photographs captured by photographers from around the world and curated by “The Decisive Moments Magazine.” This Instagram account is dedicated to featuring some of the most interesting shots, including street photography, animal snapshots, and other fascinating images.
Each photo curated by this magazine tells a unique story and often prompts viewers to reflect on it for a bit longer. Today, we’d like to share with you the latest selection of pictures, but don’t forget to check out our previous posts, like this one highlighting animal photography.
#1
Photo by Wild by Tom
#2
Photo by Ali Zolghadri
#3
Photo by Jacek Stankiewicz
#4
Photo by Aidar Stepanov
#5
Photo by Aliens Trip
#6
Photo by Monica Szczupider
More than a dozen chimps stand in silence watching from behind their wire enclosure as Dorothy, a chimp in her late 40s who died of heart failure, Cameroon, 2008.
#7
Photo by Walter Chandoha
#8
Photo by Sukowisesa Pratyeka
#9
Photo by Akbar Mehrinezhad
#10
Photo by Dan Martland
#11
Photo by Ismo Oltto
#12
Photo by No Eloquence
#13
Photo by Richard Bord
#14
Photo by Camilo Costila
#15
Photo by Jerome Brouillet
#16
Photo by Vineet Vohra
#17
Photo by Madeleine Becker
#18
Photo by Aleksandr Romanov
#19
Photo by Mustafa Bayram
#20
Photo by Claudia Cabrero Málaga
#21
Photo by Dima Zverev
#22
Photo by Tran Tuan Viet
#23
Photo by Miki F
#24
Photo by Oliver Duncan
#25
Photo by Eugeni Forcano
#26
Photo by Odd Andersen
#27
Photo by Beverly Joubert
#28
Photo by Bahareh Bisheh
#29
Photo by Eric Kogan
#30
Photo by Ismail Kaplan
#31
Photo by Anne-Marie von Wolff
#32
Photo by Don Amatayakul
#33
Photo by Dimpy Bhalotia
#34
Photo by Trisha Clansi
#35
Photo by Lorenzo Boldrin
#36
Photo by Eric Kogan
#37
Photo by Bahram Bayat
#38
Photo by Eric Kogan
#39
Photo by Jean Jacques Alcalay
#40
Photo by Joel Meyerowitz
