This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

by

Would you want to shrink yourself in order to experience life as a tiny person in a world of giants? The idea might be familiar from movies like “Downsizing” and science fiction books. No matter how unrealistic it might sound, this thought is intriguing, isn’t it? How would it feel like to see everything much bigger in size than it is now? How would one look next to a flower or a mushroom? Canadian photographer Joel Robison asks himself this in order to idealize a series of photographs where he photoshops himself in miniature size in this surreal world. Joel likes to create worlds where size, scale, and movement don’t work according to the rules we know. Are you intrigued already? Then Bored Panda invites you to experience the worlds of magic!

More info: Instagram | joelrobison.com | Facebook | flickr.com | patreon.com | foundation.app

#1

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#2

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#3

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#4

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#5

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#6

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#7

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#8

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#9

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#10

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#11

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#12

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#13

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#14

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#15

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#16

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#17

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#18

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#19

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#20

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#21

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#22

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#23

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#24

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#25

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#26

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#27

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#28

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#29

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#30

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#31

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#32

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#33

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#34

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#35

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#36

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#37

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#38

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#39

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#40

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#41

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#42

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#43

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#44

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#45

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#46

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#47

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#48

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#49

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#50

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#51

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#52

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#53

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#54

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#55

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#56

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#57

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

#58

This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Image source:  joelrobison

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Man Shares What He Went Through To Graduate From Harvard And If This Won’t Inspire You, Nothing Will
3 min read
Nov, 12, 2025
Man Defends His Wife And Cuts Off His Parents, Is Confused When She Suggests Reconnecting
3 min read
Aug, 12, 2025
Witcher
The Witcher: Blood Origin Live Action Prequel Coming to Netflix
3 min read
Jul, 31, 2020
‘Porca Miseria’ By Ingo Maurer
3 min read
Nov, 11, 2025
20 Incredible Wildlife Moments Captured By This Year’s European Winners
3 min read
Oct, 1, 2025
Skirts And Heels Are Not Just For Women, This Guy Proves That Perfectly (30 Pics)
3 min read
Nov, 14, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.