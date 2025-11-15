This Canadian Photographer Creates Amazing Miniature Images Of Himself (58 Pics)

Would you want to shrink yourself in order to experience life as a tiny person in a world of giants? The idea might be familiar from movies like “Downsizing” and science fiction books. No matter how unrealistic it might sound, this thought is intriguing, isn’t it? How would it feel like to see everything much bigger in size than it is now? How would one look next to a flower or a mushroom? Canadian photographer Joel Robison asks himself this in order to idealize a series of photographs where he photoshops himself in miniature size in this surreal world. Joel likes to create worlds where size, scale, and movement don’t work according to the rules we know. Are you intrigued already? Then Bored Panda invites you to experience the worlds of magic!
More info: Instagram | joelrobison.com | Facebook | flickr.com | patreon.com | foundation.app
