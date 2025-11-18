‘Faithful Unto Death’: 40 Touching Images By Paul Koudounaris Capturing Pet Cemeteries

Today, we’d like to share a collection of images by American author Paul Koudounaris. The photographs he captured are deeply meaningful, showcasing pet graves he has visited in various locations around the world.
These images are also featured in Koudounaris’s recently released book, ‘Faithful Unto Death.’ As noted by the publisher: “This book reveals both similarities in the way we mourn animal companions and a stunning cultural diversity. From humble Cherry in London to pets of the rich and powerful, this is a history filled with inspiration, wild eccentricity, and eternal love.”
More info: Instagram | thamesandhudsonusa.com | Facebook
#1
Image source: hexenkult
#2
Image source: hexenkult
#3
Image source: hexenkult
#4
Image source: hexenkult
#5
Image source: hexenkult
#6
Image source: hexenkult
#7
Image source: hexenkult
#8
Image source: hexenkult
#9
Image source: hexenkult
#10
Image source: hexenkult
#11
Image source: hexenkult
#12
Image source: hexenkult
#13
Image source: hexenkult
#14
Image source: hexenkult
#15
Image source: hexenkult
#16
Image source: hexenkult
#17
Image source: hexenkult
#18
Image source: hexenkult
#19
Image source: hexenkult
#20
Image source: hexenkult
#21
Image source: hexenkult
#22
Image source: hexenkult
#23
Image source: hexenkult
#24
Image source: hexenkult
#25
Image source: hexenkult
#26
Image source: hexenkult
#27
Image source: hexenkult
#28
Image source: hexenkult
#29
Image source: hexenkult
#30
Image source: hexenkult
#31
Image source: hexenkult
#32
Image source: hexenkult
#33
Image source: hexenkult
#34
Image source: hexenkult
#35
Image source: hexenkult
#36
Image source: hexenkult
#37
Image source: hexenkult
#38
Image source: hexenkult
#39
Image source: hexenkult
#40
Image source: hexenkult
Follow Us