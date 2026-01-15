This Photographer Captures Perfectly Timed Street Coincidences In 50 Photos

Mattik36 is a street photographer known for capturing brief, unposed moments where people, objects, and surroundings align in unexpectedly satisfying ways. His work focuses on visual coincidences that happen naturally in everyday environments, from passersby lining up perfectly with street signs to small, humorous interactions between people and urban details. Nothing in his photos feels arranged, the scenes unfold on their own and are preserved through careful observation and timing.

What stands out in Mattik36’s photography is how subtle these moments often are. Many of the images reward a second look, revealing visual jokes or near-perfect compositions hidden in plain sight. By paying close attention to rhythm, balance, colors, and coincidence in public spaces, he turns ordinary streets into surprising scenes that highlight how much is happening around us when we slow down and actually look.

More info: Instagram

#1

Image source: mattik36

#2

Image source: mattik36

#3

Image source: mattik36

#4

Image source: mattik36

#5

Image source: mattik36

#6

Image source: mattik36

#7

Image source: mattik36

#8

Image source: mattik36

#9

Image source: mattik36

#10

Image source: mattik36

#11

Image source: mattik36

#12

Image source: mattik36

#13

Image source: mattik36

#14

Image source: mattik36

#15

Image source: mattik36

#16

Image source: mattik36

#17

Image source: mattik36

#18

Image source: mattik36

#19

Image source: mattik36

#20

Image source: mattik36

#21

Image source: mattik36

#22

Image source: mattik36

#23

Image source: mattik36

#24

Image source: mattik36

#25

Image source: mattik36

#26

Image source: mattik36

#27

Image source: mattik36

#28

Image source: mattik36

#29

Image source: mattik36

#30

Image source: mattik36

#31

Image source: mattik36

#32

Image source: mattik36

#33

Image source: mattik36

#34

Image source: mattik36

#35

Image source: mattik36

#36

Image source: mattik36

#37

Image source: mattik36

#38

Image source: mattik36

#39

Image source: mattik36

#40

Image source: mattik36

#41

Image source: mattik36

#42

Image source: mattik36

#43

Image source: mattik36

#44

Image source: mattik36

#45

Image source: mattik36

#46

Image source: mattik36

#47

Image source: mattik36

#48

Image source: mattik36

#49

Image source: mattik36

#50

Image source: mattik36

