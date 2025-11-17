40 Times Karma Came Back To Bite And People Were Served The Most Epic Revenge

They say revenge is a dish best served cold, but I like to think of it as more of a nice, versatile chocolate. It can be delicious in many forms: melted into a warm, comforting drink, or freezing cold in a thick and decadent ice cream.
And if you’re a fellow panda who prefers not to turn the other cheek when you’ve been wronged, we’ve got some perfect pics of epic revenge for you down below. Enjoy viewing these photos from people who served up heaping plates of sweet revenge, and be sure to upvote the ones that have inspired you to be a better person!
#1 Grandma’s Revenge
Image source: mrmaster2
#2 Well Deserved Dump
Image source: cardownloader
#3 Yeah, You’re An A**hole. Unfortunately For You, So Am I
Image source: b33p
#4 Man Finds Over 100 Ways To Use His Ex-Wife’s Wedding Dress
Image source: amazon.com
#5 Stray Dog Kicked By Driver Returns With A Pack Of Friends To Trash His Car
Image source: boredpanda.com
#6 Deserved
Image source: ShamoleTrinda
#7 Revenge Of The Nerd
#8 I Put This On My Homophobic Dads Work Truck After He Yelled At Me, And Mainly My Girlfriend, For Being Gay
Image source: PutaGatito
#9 Terrible Parker Receives Sweet Sweet Karma Via A Herd Of Busses
Image source: Romobyl
#10 Meanest Mother In Wyoming
Image source: 107.9 The River
#11 Asked My Girlfriend To Pick Up A Card From Us For My Mom’s Birthday… Girlfriend: 1 Me: 0
Image source: num1polak
#12 Smart Car Isn’t Having It
Image source: mojoman913
#13 Found Out The Girl I Slept With Has A Boyfriend The Next Day. Left This Note Under The Toilet Seat Where Hopefully Only He’ll See It
Image source: GldnUnicorn
#14 Called My Wife A Sandwich Maker
Image source: vollkommenes
#15 This Comeback
#16 That’s What You Get From Leaving Dog In A Car
#17 Karma’s Funny
Image source: JakeScythe
#18 Revenge For Braids
Image source: heart
#19 Colleague Revenge
Image source: WhereTheFatRolls
#20 Revenge Of The Garbage Men
Image source: h0pfenbrei
#21 Someone Wasn’t Happy About This Double-Parked Car
Image source: WGME CBS 13 News, Portland
#22 Tattoo Revenge
Image source: _Breyonnn
#23 Another Use For A Zip Tie
#24 Stay Away From The Coffee Creamer At Work
Image source: Phantom0591
#25 Slow Burn
Image source: nodaybuttodaytodefygravity
#26 So Generous
Image source: KJAYS
#27 Popcorn Revenge
Image source: weshric
#28 Instant Revenge
#29 Pretty Little Liar
Image source: lovelylkp
#30 Well Deserved Revenge
Image source: omgrobertowtf
#31 Savage Boyfriend
Image source: RidingKeys
#32 Ex Fiancé And Ex Best Man Are Now Dating. He Left His Wii At My Place. I Made Sure To Get It Back To Him
Image source: PM_me_your_Jeep
#33 Wife Revenge
#34 This Comeback
#35 Educated Ex
Image source: placelikethis
#36 Street Art Revenge
Image source: Combo Culture Kidnapper
#37 Burn
Image source: myspacetom
#38 My Friend Caught Her Husband Cheating On Her With A Girl He Met Through Online Gaming. She Cleaned All Of Her Belongings Out Of The House Today While He Was At Work And Left The Shirt He Wore To His Bachelor Party On His Favorite Gaming Chair
Image source: gmb83
#39 Sweet Revenge
Image source: victorpopejr
#40 My Friends Parents Force Her And Her Siblings To Have A Picture With Santa Every Year. This Year They Got Revenge And Took This Beauty Home
Image source: silentscope87
