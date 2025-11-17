40 Times Karma Came Back To Bite And People Were Served The Most Epic Revenge

They say revenge is a dish best served cold, but I like to think of it as more of a nice, versatile chocolate. It can be delicious in many forms: melted into a warm, comforting drink, or freezing cold in a thick and decadent ice cream.

And if you’re a fellow panda who prefers not to turn the other cheek when you’ve been wronged, we’ve got some perfect pics of epic revenge for you down below. Enjoy viewing these photos from people who served up heaping plates of sweet revenge, and be sure to upvote the ones that have inspired you to be a better person!

#1 Grandma’s Revenge

Image source: mrmaster2

#2 Well Deserved Dump

Image source: cardownloader

#3 Yeah, You’re An A**hole. Unfortunately For You, So Am I

Image source: b33p

#4 Man Finds Over 100 Ways To Use His Ex-Wife’s Wedding Dress

Image source: amazon.com

#5 Stray Dog Kicked By Driver Returns With A Pack Of Friends To Trash His Car

Image source: boredpanda.com

#6 Deserved

Image source: ShamoleTrinda

#7 Revenge Of The Nerd

#8 I Put This On My Homophobic Dads Work Truck After He Yelled At Me, And Mainly My Girlfriend, For Being Gay

Image source: PutaGatito

#9 Terrible Parker Receives Sweet Sweet Karma Via A Herd Of Busses

Image source: Romobyl

#10 Meanest Mother In Wyoming

Image source: 107.9 The River

#11 Asked My Girlfriend To Pick Up A Card From Us For My Mom’s Birthday… Girlfriend: 1 Me: 0

Image source: num1polak

#12 Smart Car Isn’t Having It

Image source: mojoman913

#13 Found Out The Girl I Slept With Has A Boyfriend The Next Day. Left This Note Under The Toilet Seat Where Hopefully Only He’ll See It

Image source: GldnUnicorn

#14 Called My Wife A Sandwich Maker

Image source: vollkommenes

#15 This Comeback

#16 That’s What You Get From Leaving Dog In A Car

#17 Karma’s Funny

Image source: JakeScythe

#18 Revenge For Braids

Image source: heart

#19 Colleague Revenge

Image source: WhereTheFatRolls

#20 Revenge Of The Garbage Men

Image source: h0pfenbrei

#21 Someone Wasn’t Happy About This Double-Parked Car

Image source: WGME CBS 13 News, Portland

#22 Tattoo Revenge

Image source: _Breyonnn

#23 Another Use For A Zip Tie

#24 Stay Away From The Coffee Creamer At Work

Image source: Phantom0591

#25 Slow Burn

Image source: nodaybuttodaytodefygravity

#26 So Generous

Image source: KJAYS

#27 Popcorn Revenge

Image source: weshric

#28 Instant Revenge

#29 Pretty Little Liar

Image source: lovelylkp

#30 Well Deserved Revenge

Image source: omgrobertowtf

#31 Savage Boyfriend

Image source: RidingKeys

#32 Ex Fiancé And Ex Best Man Are Now Dating. He Left His Wii At My Place. I Made Sure To Get It Back To Him

Image source: PM_me_your_Jeep

#33 Wife Revenge

#34 This Comeback

#35 Educated Ex

Image source: placelikethis

#36 Street Art Revenge

Image source: Combo Culture Kidnapper

#37 Burn

Image source: myspacetom

#38 My Friend Caught Her Husband Cheating On Her With A Girl He Met Through Online Gaming. She Cleaned All Of Her Belongings Out Of The House Today While He Was At Work And Left The Shirt He Wore To His Bachelor Party On His Favorite Gaming Chair

Image source: gmb83

#39 Sweet Revenge

Image source: victorpopejr

#40 My Friends Parents Force Her And Her Siblings To Have A Picture With Santa Every Year. This Year They Got Revenge And Took This Beauty Home

Image source: silentscope87

