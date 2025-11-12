Vanity Fair’s Oscar After-Party Photos Taken By Mark Seliger

Mark Seliger did it again. More than a week ago Vanity Fair released the Oscar after party portraits that are as colorful as ever.

Mark Seliger chose to combine class, elegance and vibrant surroundings in this year’s portrait studio, where the big names, such as Gal Gadot, Margot Robbie, Ansel Elgort, Lupita Nyong’o and Emma Watson, posed for some amazing shots.

Vote for your favorite Academy Awards’ portrait and let us know which one’s the best.

More info: Instagram

#1 Lupita Nyong’o

Image source: Mark Seliger

#2 Gal Gadot

Image source: Mark Seliger

#3 Amy Adams

Image source: Mark Seliger

#4 Gary Oldman

Image source: Mark Seliger

#5 Mary J Blige

Image source: Mark Seliger

#6 Jon Hamm

Image source: Mark Seliger

#7 Janelle Monáe

Image source: Mark Seliger

#8 Elizabeth Banks

Image source: Mark Seliger

#9 Liam Hemsworth And Miley Cyrus

Image source: Mark Seliger

#10 Jennifer Garner

Image source: Mark Seliger

#11 Jordan Peele

Image source: Mark Seliger

#12 Chadwick Boseman

Image source: Mark Seliger

#13 Emma Watson

Image source: Mark Seliger

#14 Allison Janney

Image source: Mark Seliger

#15 Sofia Vergara And Joe Manganiello

Image source: Mark Seliger

#16 Margot Robbie

Image source: Mark Seliger

#17 Donald Glover

Image source: Mark Seliger

#18 Tiffany Haddish

Image source: Mark Seliger

#19 Olivia Munn

Image source: Mark Seliger

#20 Mindy Kaling And Bj Novak

Image source: Mark Seliger

#21 Ansel Elgort

Image source: Mark Seliger

#22 Paris Jackson

Image source: Mark Seliger

#23 Holland Taylor And Sarah Paulson

Image source: Mark Seliger

#24 Tracee Ellis Ross

Image source: Mark Seliger

#25 Sam Rockwell

Image source: Mark Seliger

#26 Camila Mendes

Image source: Mark Seliger

#27 Matt Bomer

Image source: Mark Seliger

#28 Zoë Kravitz

Image source: Mark Seliger

#29 Gus Kenworthy And Matthew Wilkas

Image source: Mark Seliger

#30 Emily Ratajkowski

Image source: Mark Seliger

#31 Darren Criss

Image source: Mark Seliger

#32 Timothee Chalamet And Luca Guadagnino

Image source: Mark Seliger

#33 Radhika Jones Editor-Chefe, Vanity Fair

Image source: Mark Seliger

#34 Ava Duvernay

Image source: Mark Seliger

#35 Kerry Washington

Image source: Mark Seliger

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
