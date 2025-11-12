Vanity Fair’s Oscar After-Party Photos Taken By Mark Seliger

Mark Seliger did it again. More than a week ago Vanity Fair released the Oscar after party portraits that are as colorful as ever.
Mark Seliger chose to combine class, elegance and vibrant surroundings in this year’s portrait studio, where the big names, such as Gal Gadot, Margot Robbie, Ansel Elgort, Lupita Nyong’o and Emma Watson, posed for some amazing shots.
Vote for your favorite Academy Awards’ portrait and let us know which one’s the best.
#1 Lupita Nyong’o
#2 Gal Gadot
#3 Amy Adams
#4 Gary Oldman
#5 Mary J Blige
#6 Jon Hamm
#7 Janelle Monáe
#8 Elizabeth Banks
#9 Liam Hemsworth And Miley Cyrus
#10 Jennifer Garner
#11 Jordan Peele
#12 Chadwick Boseman
#13 Emma Watson
#14 Allison Janney
#15 Sofia Vergara And Joe Manganiello
#16 Margot Robbie
#17 Donald Glover
#18 Tiffany Haddish
#19 Olivia Munn
#20 Mindy Kaling And Bj Novak
#21 Ansel Elgort
#22 Paris Jackson
#23 Holland Taylor And Sarah Paulson
#24 Tracee Ellis Ross
#25 Sam Rockwell
#26 Camila Mendes
#27 Matt Bomer
#28 Zoë Kravitz
#29 Gus Kenworthy And Matthew Wilkas
#30 Emily Ratajkowski
#31 Darren Criss
#32 Timothee Chalamet And Luca Guadagnino
#33 Radhika Jones Editor-Chefe, Vanity Fair
#34 Ava Duvernay
#35 Kerry Washington
