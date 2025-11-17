This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

by

Mimi Choi is not your everyday makeup artist. From confusing to horrifying to truly fascinating, Mimi has created some of the most captivating illusionary makeup looks.

This Vancouver-based professional draws inspiration from “patterns and textures from her surroundings, photoshopped digital art, and surreal paintings from illusionary masters such as Salvador Dali and M.C. Escher”. Her artwork mostly decorates the face; however, she has done some amazing art on other body parts, as well.

So without further ado, we invite you to explore some of the newest makeup looks by Mimi, and if you would like to see her previous posts on Bored Panda, see herehereherehere, and here.

More info: Instagram | Facebook | youtube.com | mimichoimakeup.com | tiktok.com

#1

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

#2

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

#3

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

#4

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

#5

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

#6

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

#7

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

#8

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

#9

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

#10

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

#11

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

#12

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

#13

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

#14

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

#15

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

#16

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

#17

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

#18

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

#19

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

#20

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

#21

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

#22

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

#23

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

#24

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

#25

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

#26

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

#27

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

#28

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

#29

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

#30

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

#31

This Makeup Artist Creates The Most Fascinating Optical Illusion Looks, And You Might Need To Look At Them Twice To Figure It Out (31 New Pics)

Image source: mimles

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Hey Pandas, How Do You Think Life Started? (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
32 Mysterious And Bizarre Posts That Show Just How Weird Our World Really Is
3 min read
Nov, 17, 2025
Lunatic Bride Is Scared Her Friend Who Had A Stillbirth Would Steal All The Attention At The Wedding, Gets Dumped By The Groom
3 min read
Nov, 15, 2025
Hey Pandas, What Is A Secret That None Of Your Family Knows? (Closed)
3 min read
Nov, 17, 2025
Pandas, What Is The Biggest Secret Of Your Life? (Closed)
3 min read
Nov, 14, 2025
Stunning Murals By “Etam Cru” Turn Boring Buildings Into Works Of Art
3 min read
Nov, 11, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.