35 Witty One-Panel Comics From The Collaborative Minds Of Two Artists Under The Name Quickies

We introduce you to some bite-sized funny comics called Quickies!

Joey Murphy, the illustrator, and writer Brandon Martin collaborated on these one-panel cartoons. According to the creators, Quickies began as a pandemic hobby and, over time, evolved into a legit comic that over 24K people on Instagram now follow.

Both Joey and Brandon described their cartoons shortly. Joey wrote: “If the New Yorker comics and The Far Side had a baby.” Followed by Brandon’s answer: “…and that baby got on dating apps.”

So, without further ado, let’s hop into the post, and let us know what you think about this duo’s creative masterpieces!

More info: Instagram | redbubble.com

#1

Image source: quickies_comic

#2

Image source: quickies_comic

#3

Image source: quickies_comic

#4

Image source: quickies_comic

#5

Image source: quickies_comic

#6

Image source: quickies_comic

#7

Image source: quickies_comic

#8

Image source: quickies_comic

#9

Image source: quickies_comic

#10

Image source: quickies_comic

#11

Image source: quickies_comic

#12

Image source: quickies_comic

#13

Image source: quickies_comic

#14

Image source: quickies_comic

#15

Image source: quickies_comic

#16

Image source: quickies_comic

#17

Image source: quickies_comic

#18

Image source: quickies_comic

#19

Image source: quickies_comic

#20

Image source: quickies_comic

#21

Image source: quickies_comic

#22

Image source: quickies_comic

#23

Image source: quickies_comic

#24

Image source: quickies_comic

#25

Image source: quickies_comic

#26

Image source: quickies_comic

#27

Image source: quickies_comic

#28

Image source: quickies_comic

#29

Image source: quickies_comic

#30

Image source: quickies_comic

#31

Image source: quickies_comic

#32

Image source: quickies_comic

#33

Image source: quickies_comic

#34

Image source: quickies_comic

#35

Image source: quickies_comic

