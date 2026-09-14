‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

It has been more than two years since we last featured Smith’s one-panel ‘Cattitude’ comics on Bored Panda, and the mischievous blue feline is back with another collection of funny observations about life with cats. Through simple illustrations, expressive reactions, and punchlines that often feel suspiciously familiar, the artist captures everything from cats’ obsession with food and mice to their complete indifference toward our feelings, and their seemingly unquestionable authority over the household.
Whether you share your home with a cat or simply enjoy their wonderfully strange personalities from a safe distance, these comics offer plenty to smile about. Scroll down to enjoy Anthony Smith’s latest creations, and don’t forget to upvote the ones that remind you of a cat you know!
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Image source: cattitudecartoons
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Image source: cattitudecartoons
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Image source: cattitudecartoons
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Image source: cattitudecartoons
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Image source: cattitudecartoons
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Image source: cattitudecartoons
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Image source: cattitudecartoons
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Image source: cattitudecartoons
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Image source: cattitudecartoons
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Image source: cattitudecartoons
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Image source: cattitudecartoons
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Image source: cattitudecartoons
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Image source: cattitudecartoons
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Image source: cattitudecartoons
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Image source: cattitudecartoons
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Image source: cattitudecartoons
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Image source: cattitudecartoons
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Image source: cattitudecartoons
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Image source: cattitudecartoons
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Image source: cattitudecartoons
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Image source: cattitudecartoons
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Image source: cattitudecartoons
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Image source: cattitudecartoons
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Image source: cattitudecartoons
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Image source: cattitudecartoons
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Image source: cattitudecartoons
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Image source: cattitudecartoons
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Image source: cattitudecartoons
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Image source: cattitudecartoons
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Image source: cattitudecartoons
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