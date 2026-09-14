‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

by

It has been more than two years since we last featured Smith’s one-panel ‘Cattitude’ comics on Bored Panda, and the mischievous blue feline is back with another collection of funny observations about life with cats. Through simple illustrations, expressive reactions, and punchlines that often feel suspiciously familiar, the artist captures everything from cats’ obsession with food and mice to their complete indifference toward our feelings, and their seemingly unquestionable authority over the household.

Whether you share your home with a cat or simply enjoy their wonderfully strange personalities from a safe distance, these comics offer plenty to smile about. Scroll down to enjoy Anthony Smith’s latest creations, and don’t forget to upvote the ones that remind you of a cat you know!

More info: Facebook | gocomics.com | anthonysmithillustration.com | Instagram

#1

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

Image source: cattitudecartoons

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

#2

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

Image source: cattitudecartoons

#3

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

Image source: cattitudecartoons

#4

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

Image source: cattitudecartoons

#5

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

Image source: cattitudecartoons

#6

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

Image source: cattitudecartoons

#7

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

Image source: cattitudecartoons

#8

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

Image source: cattitudecartoons

#9

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

Image source: cattitudecartoons

#10

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

Image source: cattitudecartoons

#11

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

Image source: cattitudecartoons

#12

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

Image source: cattitudecartoons

#13

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

Image source: cattitudecartoons

#14

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

Image source: cattitudecartoons

#15

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

Image source: cattitudecartoons

#16

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

Image source: cattitudecartoons

#17

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

Image source: cattitudecartoons

#18

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

Image source: cattitudecartoons

#19

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

Image source: cattitudecartoons

#20

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

Image source: cattitudecartoons

#21

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

Image source: cattitudecartoons

#22

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

Image source: cattitudecartoons

#23

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

Image source: cattitudecartoons

#24

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

Image source: cattitudecartoons

#25

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

Image source: cattitudecartoons

#26

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

Image source: cattitudecartoons

#27

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

Image source: cattitudecartoons

#28

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

Image source: cattitudecartoons

#29

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

Image source: cattitudecartoons

#30

‘Cattitude’: Artist Purrfectly Illustrates What Having A Cat Is Like (30 New Pics)

Image source: cattitudecartoons

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
31 Whimsical Comics From Twistwood Tales That Feel Comforting, Clever, And Oddly Familiar
3 min read
Jan, 16, 2026
Alexander Ludwig: Bio And Career Highlights
3 min read
May, 9, 2026
94-Year-Old Man Builds Pool In His Backyard For Neighborhood Kids So He Wouldn’t Be Lonely After Wife Died
3 min read
Nov, 12, 2025
Hey Pandas, If You Could E-Mail Anyone, Who Would It Be? (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
Wild Animals, Smoke And Nature Merged In My Double Exposure Photos
3 min read
Nov, 11, 2025
I Made My Dad Do A Cake Smash For His 70th Birthday
3 min read
Nov, 12, 2025