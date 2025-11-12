This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

by

In our young-and-sexy obsessed society, it has become all too easy to overlook the beauty and glamour of those who are aging gracefully.

So while Hollywood is busy air-brushing, botoxing and face-lifting in a vain attempt to hold back the inevitable march of time, this Russian modeling agency has decided instead to embrace the beauty of aging in a series of beautiful images.

Appropriately named Oldushka, the agency represents photo models from the age of 45 and above, going up to 85 in some cases. While the fashion industry finally seems to be getting to grips with diversity in model sizes and ethnicity, age is the next barrier to be broken down.

The agency was born from photographer Igor Gavar’s cool photo project, which captured the style of retirees for his blog, also called Oldushka. The vast majority of the beautiful models on their books are over 60, with only the male model, Sergey, coming in at a youthful 45. “I signed him because he is older than he looks,” Gavar told Vogue in an interview.

Oldushka’s older models are getting plenty of work in Russia, appearing in more mainstream catalogues and advertising campaigns, and bringing a whole new generation into the fashion industry. Will it inspire other countries to do likewise and embrace the glamorous side of aging? Let’s see, shall we.

Scroll down below to see the beautiful photos for yourself, and let us know what you think in the comments!

More info: Website | Instagram

(h/t: Bright Side)

#1 Tatjana Nekliudova, 61 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#2 Tatjana Nekliudova, 61 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#3 Irina Belisheva, 70 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#4 Valentina Yasen, 62 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#5 Sergey Arctica (45 Years Old) And Valentina Yasen (62 Years Old)

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#6 Tatjana Nekliudova, 61 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#7 Victor Sosnovtsev, 73 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#8 Sergey Arctica, 45 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#9 Tatjana Nekliudova, 61 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#10 Valentina Yasen, 62 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#11 Tatjana Nekliudova, 61 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#12 Olga Kondrasheva, 72 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#13 Nina Ivanovna, 75 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#14 Tatjana Nekliudova, 61 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#15 Valentina Yasen, 62 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#16 Tatjana Nekliudova, 61 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#17 Valentina Yasen, 62 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#18 Tatjana Nekliudova, 61 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#19 Tatjana Nekliudova, 61 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#20 Irina Belisheva, 70 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#21 Sergey Arctica, 45 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#22 Victor Sosnovtsev, 73 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#23 Irina Belisheva, 70 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#24 Tatjana Nekliudova, 61 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#25 Olga Kondrasheva, 71 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#26 Olga Kondrasheva, 72 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#27 Irina Belisheva, 70 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#28 Olga Kondrasheva, 72 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#29 Irina Denisova, 80 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#30 Ivan Petkov, 53 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#31 Sergey Arctica, 45 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#32 Valentina Yasen, 62 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#33 Olga Kondrasheva, 71 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#34 Valentina Yasen, 62 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#35 Valeriya, 79 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#36 Ivan Petkov, 53 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#37 Valeriya, 79 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#38 Valentina Yasen, 62 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#39 Lubmila, 62 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#40 Olga Kondrasheva, 72 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#41 Olga Kondrasheva, 72 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#42 Olga Kondrasheva, 72 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#43 Irina Belisheva, 70 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#44 Olga Kondrasheva, 72 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#45 Irina Belisheva, 70 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#46 Viktor, 73 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#47 Irina Belisheva, 70 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#48 Irina Belisheva, 70 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#49 Sergey Arctica And Valentina Yasen

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#50 Ivan Petkov, 53 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#51 Valentina Yasen, 62 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#52 Irina Belisheva, 70 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#53 Ivan Petkov, 53 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#54 Galina, 69 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#55 Valeriya, 79 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#56 Ludmila Brazhkina, 63 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#57 Ludmila Brazhkina, 63 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#58 Ivan Petkov, 53 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#59 Olga Kondrasheva, 72 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#60 Sergey Arctica, 45 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#61 Ludmila Brazhkina, 63 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#62 Lubmila, 62 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

#63 Ludmila Brazhkina, 63 Years Old

This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

Image source: oldushkamodels

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
This Treehouse Hotel In Isolated Lapland Forest Lets You Sleep Under The Northern Lights
3 min read
Nov, 11, 2025
“Photos Taken Before Disaster”: 35 Pictures That Foreshadow Unfortunate Events
3 min read
Aug, 22, 2025
This Website Tells You How Long It Will Take To Watch Every Episode Of Something
3 min read
Oct, 12, 2017
Kate Mara Says She Had an “Amazing” Time Working with Kevin Spacey on “House of Cards”
3 min read
Apr, 3, 2018
How Much is the Family Guy Franchise Worth?
3 min read
Jun, 23, 2020
The Afterparty Season 2 cast faces
The Afterparty Season 2 Coming With Faces New and Old
3 min read
Jun, 2, 2022
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.