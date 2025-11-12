This Modelling Agency Is Challenging Fashion Industry By Only Hiring Models Over 45, And They Look Unbelievable

In our young-and-sexy obsessed society, it has become all too easy to overlook the beauty and glamour of those who are aging gracefully.
So while Hollywood is busy air-brushing, botoxing and face-lifting in a vain attempt to hold back the inevitable march of time, this Russian modeling agency has decided instead to embrace the beauty of aging in a series of beautiful images.
Appropriately named Oldushka, the agency represents photo models from the age of 45 and above, going up to 85 in some cases. While the fashion industry finally seems to be getting to grips with diversity in model sizes and ethnicity, age is the next barrier to be broken down.
The agency was born from photographer Igor Gavar’s cool photo project, which captured the style of retirees for his blog, also called Oldushka. The vast majority of the beautiful models on their books are over 60, with only the male model, Sergey, coming in at a youthful 45. “I signed him because he is older than he looks,” Gavar told Vogue in an interview.
Oldushka’s older models are getting plenty of work in Russia, appearing in more mainstream catalogues and advertising campaigns, and bringing a whole new generation into the fashion industry. Will it inspire other countries to do likewise and embrace the glamorous side of aging? Let’s see, shall we.
Scroll down below to see the beautiful photos for yourself, and let us know what you think in the comments!
More info: Website | Instagram
(h/t: Bright Side)
#1 Tatjana Nekliudova, 61 Years Old
#2 Tatjana Nekliudova, 61 Years Old
#3 Irina Belisheva, 70 Years Old
#4 Valentina Yasen, 62 Years Old
#5 Sergey Arctica (45 Years Old) And Valentina Yasen (62 Years Old)
#6 Tatjana Nekliudova, 61 Years Old
#7 Victor Sosnovtsev, 73 Years Old
#8 Sergey Arctica, 45 Years Old
#9 Tatjana Nekliudova, 61 Years Old
#10 Valentina Yasen, 62 Years Old
#11 Tatjana Nekliudova, 61 Years Old
#12 Olga Kondrasheva, 72 Years Old
#13 Nina Ivanovna, 75 Years Old
#14 Tatjana Nekliudova, 61 Years Old
#15 Valentina Yasen, 62 Years Old
#16 Tatjana Nekliudova, 61 Years Old
#17 Valentina Yasen, 62 Years Old
#18 Tatjana Nekliudova, 61 Years Old
#19 Tatjana Nekliudova, 61 Years Old
#20 Irina Belisheva, 70 Years Old
#21 Sergey Arctica, 45 Years Old
#22 Victor Sosnovtsev, 73 Years Old
#23 Irina Belisheva, 70 Years Old
#24 Tatjana Nekliudova, 61 Years Old
#25 Olga Kondrasheva, 71 Years Old
#26 Olga Kondrasheva, 72 Years Old
#27 Irina Belisheva, 70 Years Old
#28 Olga Kondrasheva, 72 Years Old
#29 Irina Denisova, 80 Years Old
#30 Ivan Petkov, 53 Years Old
#31 Sergey Arctica, 45 Years Old
#32 Valentina Yasen, 62 Years Old
#33 Olga Kondrasheva, 71 Years Old
#34 Valentina Yasen, 62 Years Old
#35 Valeriya, 79 Years Old
#36 Ivan Petkov, 53 Years Old
#37 Valeriya, 79 Years Old
#38 Valentina Yasen, 62 Years Old
#39 Lubmila, 62 Years Old
#40 Olga Kondrasheva, 72 Years Old
#41 Olga Kondrasheva, 72 Years Old
#42 Olga Kondrasheva, 72 Years Old
#43 Irina Belisheva, 70 Years Old
#44 Olga Kondrasheva, 72 Years Old
#45 Irina Belisheva, 70 Years Old
#46 Viktor, 73 Years Old
#47 Irina Belisheva, 70 Years Old
#48 Irina Belisheva, 70 Years Old
#49 Sergey Arctica And Valentina Yasen
#50 Ivan Petkov, 53 Years Old
#51 Valentina Yasen, 62 Years Old
#52 Irina Belisheva, 70 Years Old
#53 Ivan Petkov, 53 Years Old
#54 Galina, 69 Years Old
#55 Valeriya, 79 Years Old
#56 Ludmila Brazhkina, 63 Years Old
#57 Ludmila Brazhkina, 63 Years Old
#58 Ivan Petkov, 53 Years Old
#59 Olga Kondrasheva, 72 Years Old
#60 Sergey Arctica, 45 Years Old
#61 Ludmila Brazhkina, 63 Years Old
#62 Lubmila, 62 Years Old
#63 Ludmila Brazhkina, 63 Years Old
