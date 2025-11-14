This Instagram Account Shows What Animals Would Look Like Without Necks (32 Pics)

Have you ever wondered what animals would look like with no necks? No? Well, too bad, because this Instagram user Chase from the United States has gathered these hilariously adorable photos of animals without necks. These pictures are bound to raise your spirits and make your day at least a little better.

The longer you look at the pics, the funnier and more ridiculous they look. Some animals even seem more adorable than before.

More info: Instagram

#1

Image source: nonecks

#2

Image source: nonecks

#3

Image source: nonecks

#4

Image source: nonecks

#5

Image source: nonecks

#6

Image source: nonecks

#7

Image source: nonecks

#8

Image source: nonecks

#9

Image source: nonecks

#10

Image source: nonecks

#11

Image source: nonecks

#12

Image source: nonecks

#13

Image source: nonecks

#14

Image source: nonecks

#15

Image source: nonecks

#16

Image source: nonecks

#17

Image source: nonecks

#18

Image source: nonecks

#19

Image source: nonecks

#20

Image source: nonecks

#21

Image source: nonecks

#22

Image source: nonecks

#23

Image source: nonecks

#24

Image source: nonecks

#25

Image source: nonecks

#26

Image source: nonecks

#27

Image source: nonecks

#28

Image source: nonecks

#29

Image source: nonecks

#30

Image source: nonecks

#31

Image source: nonecks

#32

Image source: nonecks

Patrick Penrose
Patrick Penrose
