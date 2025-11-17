From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

by

It might seem that you have seen this artist’s work somewhere and you would not be mistaken.

Navied Mahdavian’s cartoons have appeared in The New Yorker since 2018, and today, we would like to share his collection of funny, absurd one-panel comics.

Navied has also recently published a graphic memoir where he candidly portrays his journey as an artist, citizen, and father in rural America, tackling topics like culture, identity, and racism with humor and compassion called “This Country: Searching for Home in (Very) Rural America”, so feel free to check it out.

If you find yourself giggling while scrolling through this post, don’t forget to follow Navied on his Instagram for more hilarious content.

More info: Instagram | naviedm.com | amazon.com

#1

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#2

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#3

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#4

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#5

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#6

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#7

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#8

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#9

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#10

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#11

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#12

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#13

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#14

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#15

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#16

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#17

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#18

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#19

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#20

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#21

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#22

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#23

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#24

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#25

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#26

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#27

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#28

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#29

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#30

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#31

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#32

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#33

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#34

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#35

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#36

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#37

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#38

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#39

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

#40

From Relatable To Absurd: 40 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Image source: naviedm

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
I Spent A Lot Of Time Capturing The Colors Of Various Flowers
3 min read
Nov, 12, 2025
54 People Who Endured The Wrath Of Narcissistic Mothers And Lived To Tell The Tale
3 min read
Oct, 31, 2025
“Roseanne” Cast Wants to Give The Blue Collar Community Representation
3 min read
Mar, 25, 2018
Should Comedians Stop Hosting Awards Shows?
3 min read
Jul, 2, 2024
Marvel’s Animated “What If” Show Has Infinite Possibilities
3 min read
Dec, 12, 2020
10 Things You Didn’t Know about American Dad
3 min read
Jun, 20, 2014
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.