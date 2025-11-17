Artist Illustrates Existential Problems Through His Witty Wildlife Comics (45 New Pics)

“False Knees” is a rather well-known webcomic by the talented Canadian cartoonist Joshua Barkman, which showcases an enchanting blend of humor, surrealism, and astute observations of the animal kingdom, and well, birds, for that matter.
Presented through illustrations with a soft color palette and delicate lines, the comic stands out for its personification of wildlife, offering humorous and highly relatable scenarios.
This unique portrayal, combined with witty dialogue and astute captions, has gained Joshua over 731K followers worldwide just on Instagram alone. And it seems that the artist won’t be stopping any time soon; that being said, feel free to check out the previous part of the comics featuring more funny bird scenarios.
More info: falseknees.com | Facebook | Instagram | falseknees.tumblr.com
#1
Image source: FalseKnees
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36
#37
#38
#39
#40
#41
#42
#43
#44
#45
