Artist Creates 75 Fascinating Collages Revealing Nature’s Overlooked Repeating Patterns

Nature rarely repeats itself exactly, yet somehow the same shapes, textures, and structures continue appearing everywhere, inside flower petals, insect wings, cracked earth, seashells, feathers, stones, and even entirely unrelated objects humans create. Artist Anna Reikher has built an entire visual language around noticing those hidden connections. Through her ongoing series “Nature’s Overlooked Patterns”, Reikher creates carefully constructed digital collages that place seemingly unrelated forms side by side, revealing uncanny similarities between the natural world and everyday visual textures.
Below, we gathered 75 of her fascinating collages that reveal just how interconnected, patterned, and visually intelligent the natural world truly is.
More info: Instagram | anna-reikher.com | youtube.com | tiktok.com
Originally known for her intricate nature-inspired jewelry, the artist has long explored the relationship between art and the natural world, drawing inspiration from insects, flora, minerals, birds, and microscopic details often overlooked in everyday life. Based near Lake Como in Italy, Reikher describes nature as the center of her creative process, and that fascination becomes unmistakably clear throughout this series.
