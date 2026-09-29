52 Men Wow The World With Wild And Wonderful “National Costumes” For Mister International 2026

Love them or hate them, International competitions draw worldwide attention. Some are attracted by a sense of support and national pride. Others are drawn to the absolute peak of human performance delivered by the best from each country. No matter the contest, it’s usually a huge entertainment spectacle that people just can’t look away from.
This year’s Mister International featured 52 awe-inspiring costumes worn by competitors from around the world. While some strike confidence with their elegant simplicity, others are so over-the-top bedazzled that you could stare for hours. Vote on your favorites and see how many symbols, characters, and nods to different cultures you can notice!
#1 Nicaragua
Image source: officialmisterinternational
#2 Malaysia
Image source: officialmisterinternational
#3 Indonesia
Image source: officialmisterinternational
#4 Bolivia
Image source: officialmisterinternational
#5 Australia
Image source: officialmisterinternational
#6 Vietnam
Image source: officialmisterinternational
#7 USA
Image source: officialmisterinternational
#8 Sri Lanka
Image source: officialmisterinternational
#9 South Africa
Image source: officialmisterinternational
#10 Singapore
Image source: officialmisterinternational
#11 Puerto Rico
Image source: officialmisterinternational
#12 Panama
Image source: officialmisterinternational
#13 Iraq
Image source: officialmisterinternational
#14 Brazil
Image source: officialmisterinternational
#15 Venezuela
Image source: officialmisterinternational
#16 Thailand
Image source: officialmisterinternational
#17 Spain
Image source: officialmisterinternational
#18 Sierra Leone
Image source: officialmisterinternational
#19 Nigeria
Image source: officialmisterinternational
#20 Netherlands
Image source: officialmisterinternational
#21 Nepal
Image source: officialmisterinternational
#22 Laos
Image source: officialmisterinternational
#23 Korea
Image source: officialmisterinternational
#24 Honduras
Image source: officialmisterinternational
#25 Egypt
Image source: officialmisterinternational
#26 Cote D’ivorie
Image source: officialmisterinternational
#27 Cameroon
Image source: officialmisterinternational
#28 Canada
Image source: officialmisterinternational
#29 Tajikistan
Image source: officialmisterinternational
#30 Switzerland
Image source: officialmisterinternational
#31 Republic Of The Congo
Image source: officialmisterinternational
#32 North Macedonia
Image source: officialmisterinternational
#33 Myanmar
Image source: officialmisterinternational
#34 Mexico
Image source: officialmisterinternational
#35 Japan
Image source: officialmisterinternational
#36 India
Image source: officialmisterinternational
#37 Ghana
Image source: officialmisterinternational
#38 Cuba
Image source: officialmisterinternational
#39 Colombia
Image source: officialmisterinternational
#40 Turkiye
Image source: officialmisterinternational
#41 Somalia
Image source: officialmisterinternational
#42 Portugal
Image source: officialmisterinternational
#43 Philippines
Image source: officialmisterinternational
#44 North Cyprus
Image source: officialmisterinternational
#45 Macau
Image source: officialmisterinternational
#46 Lebanon
Image source: officialmisterinternational
#47 Hong Kong
Image source: officialmisterinternational
#48 France
Image source: officialmisterinternational
#49 Czech Republic
Image source: officialmisterinternational
#50 China
Image source: officialmisterinternational
#51 Cape Verde
Image source: officialmisterinternational
#52 Azerbaijan
Image source: officialmisterinternational
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