30 Baby Names That Are So Unpopular They Are Going Extinct In 2024

Times are changing, and with them, names are rapidly changing too. No, we don’t mean that people change the names under which they came into this world – it’s just that the fashion for baby names changes almost faster than the fashion for clothes, hairstyles or accessories.
It would seem that just yesterday some name was incredibly popular among parents-to-be – and now, at first it falls out of the top ten, and over time it completely disappears into history. The BabyCenter community traditionally collects data on the most popular baby names at the end of the year – and now we bring to your attention a selection of names that in 2024 may even be ‘in danger of extinction.’
#1
Mckenzie
#2
Jaiden
#3
Raiden
#4
Gracelyn
#5
Brooklynn
#6
Raegan
#7
Baylor
#8
Oaklee
#9
Mckenna
#10
Charli
#11
Princeton
#12
Blake
#13
Ariah
#14
Cali
#15
Brady
#16
Adelynn
#17
Sawyer
#18
Bradley
#19
Hendrix
#20
Maximus
#21
Eden
#22
Alaya
#23
Ronan
#24
Raphael
#25
Brooke
#26
Bo
#27
Finley
#28
Norah
#29
Reid
#30
Angela
