30 Baby Names That Are So Unpopular They Are Going Extinct In 2024

by

Times are changing, and with them, names are rapidly changing too. No, we don’t mean that people change the names under which they came into this world – it’s just that the fashion for baby names changes almost faster than the fashion for clothes, hairstyles or accessories.

It would seem that just yesterday some name was incredibly popular among parents-to-be – and now, at first it falls out of the top ten, and over time it completely disappears into history. The BabyCenter community traditionally collects data on the most popular baby names at the end of the year – and now we bring to your attention a selection of names that in 2024 may even be ‘in danger of extinction.’

More info: BabyCenter

Image credits: Vika Glitter (not the actual photo)

#1

Mckenzie

Image source: babycenter

#2

Jaiden

Image source: babycenter

#3

Raiden

Image source: babycenter

#4

Gracelyn

Image source: babycenter

#5

Brooklynn

Image source: babycenter

#6

Raegan

Image source: babycenter

#7

Baylor

Image source: babycenter

#8

Oaklee

Image source: babycenter

#9

Mckenna

Image source: babycenter

#10

Charli

Image source: babycenter

#11

Princeton

Image source: babycenter

#12

Blake

Image source: babycenter

#13

Ariah

Image source: babycenter

#14

Cali

Image source: babycenter

#15

Brady

Image source: babycenter

#16

Adelynn

Image source: babycenter

#17

Sawyer

Image source: babycenter

#18

Bradley

Image source: babycenter

#19

Hendrix

Image source: babycenter

#20

Maximus

Image source: babycenter

#21

Eden

Image source: babycenter

#22

Alaya

Image source: babycenter

#23

Ronan

Image source: babycenter

#24

Raphael

Image source: babycenter

#25

Brooke

Image source: babycenter

#26

Bo

Image source: babycenter

#27

Finley

Image source: babycenter

#28

Norah

Image source: babycenter

#29

Reid

Image source: babycenter

#30

Angela

Image source: babycenter

