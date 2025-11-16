35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The “Mumsnet Madness” Twitter Account

by

If you’re a parent with an internet connection, chances are you’ve been part of an online parenting group at least once or twice. Argue all you want about their controversial nature, but deep down inside, you know there are legions of reasons why people gather in these little communities. Whether to find empathy and support, share experiences, or be shamelessly imperfect, they can be a lifeline to moms and dads trying to navigate this highly challenging and equally rewarding journey.

But there’s another explanation why we succumb to the lure of scrolling through these groups — the funny, bizarre, and utterly insane stories that almost make us lose all faith in humanity. So behold! Here’s an entertaining corner on Twitter called ‘Mumsnet Madness’ dedicated to shaming the painfully funny threads found on the forum. “Digging through Mumsnet so you don’t have to,” the creator writes in the description, and we can’t thank them enough.

Our team at Bored Panda scoured the account — horrified by the amount of abbreviations in the posts — and wrapped up an entertaining collection of the craziest stories we found. So buckle up and get ready for a wild ride as you scroll down to decipher them. ​​Keep reading to also find an in-depth interview with a family blogger from Australia, Holly Connors. Then hit upvote on your favorite ones, and don’t forget to share what you think in the comments!

More info: Twitter

#1

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#2

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#3

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#4

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#5

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#6

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#7

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#8

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#9

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#10

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#11

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#12

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#13

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#14

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#15

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#16

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#17

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#18

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#19

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#20

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#21

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#22

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#23

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#24

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#25

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#26

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#27

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#28

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#29

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#30

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#31

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#32

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#33

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#34

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

#35

35 Times Insane Moms Went Way Too Far And Got Shamed On The &#8220;Mumsnet Madness&#8221; Twitter Account

Image source: Mumsnet Madness

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
People Are Sharing What Double Standards Between Men And Women Annoy Them So Much, It’s Disgusting (50 Pics)
3 min read
Nov, 14, 2025
I Reimagined Disney Princesses As Fierce Pole Dancers (5 Pics)
3 min read
Nov, 15, 2025
“Ex-Nun Starved For Romance”: 85 Ads From The “Personals” Column That Show People Haven’t Changed
3 min read
Aug, 7, 2025
Hey Pandas, Show Your Snow Sculptures (Closed)
3 min read
Nov, 14, 2025
49 Pics That Reveal How The Same Products And Images Look In The West Vs. Middle-East
3 min read
Nov, 12, 2025
Watch Binging With Babish Make Chocolate Lava Cake With Jon Favreau
3 min read
Mar, 2, 2018
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.