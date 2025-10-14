80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

by

Get ready to laugh with the hilarious cartoons of Nate Fakes! Known for his clever single-panel comics, Nate captures everyday life, funny moments, and quirky observations with humor that’s easy to enjoy. As he says, “If I can create a humorous take on a circumstance, I will,” whether it’s animals, people, or even random objects. His comics are short, relatable, and always find a way to make readers smile.

Nate has been creating comics for over a decade, building a loyal following online and sharing his work in newspapers, greeting cards, and more. The artist strives to create work that “relates in some ways to what we humans have to contend with,” making his comics both funny and meaningful. Scroll down to enjoy his newest collection!

More info: Instagram | nfakes.com | Facebook

#1

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#2

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#3

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#4

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#5

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#6

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#7

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#8

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#9

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#10

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#11

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#12

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#13

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#14

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#15

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#16

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#17

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#18

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#19

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#20

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#21

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#22

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#23

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#24

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#25

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#26

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#27

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#28

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#29

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#30

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#31

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#32

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#33

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#34

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#35

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#36

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#37

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#38

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#39

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#40

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#41

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#42

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#43

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#44

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#45

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#46

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#47

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#48

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#49

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#50

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#51

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#52

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#53

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#54

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#55

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#56

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#57

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#58

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#59

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#60

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#61

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#62

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#63

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#64

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#65

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#66

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#67

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#68

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#69

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#70

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#71

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#72

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#73

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#74

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#75

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#76

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#77

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#78

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#79

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

#80

80 Witty Comics By Nate Fakes That Nail Life’s Absurdities (New Pics)

Image source: nate_fakes

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
First Look At Jon Bernthal In “The Punisher” Costume
3 min read
Apr, 13, 2017
“Morphing Into MAGA”: Taylor Swift Fans Call Out Cosmetic Procedures After New Interview Goes Viral
3 min read
Oct, 9, 2025
Five Things You Didn’t Know About Kristy Phillips
3 min read
Jul, 11, 2017
Legends of Tomorrow New Trailer Parodies Star Trek
3 min read
Apr, 24, 2020
Gary Oldman Faces Hugo Weaving in New Slow Horses Season 4 Trailer
3 min read
Aug, 14, 2024
Here’s What We Know about Outlander Season 7 So Far
3 min read
Mar, 18, 2021
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.