Iconic Movie And TV Posters Reimagined With Disney Characters By Alex Pick (50 Pics)

Alex Pick brings Disney back in the most unexpected ways. Last time, the German artist, known to his 123k followers on Instagram as apicollodraws, ‘humanimalized’ Disney’s universe by turning our favorite animal characters into humans and the other way around in his spot-on illustrations. This time, Pick took his creative ideas around Disney fanart in another direction and drew mashups of Disney and Hollywood. He replaced stars in the posters of iconic movies and a few TV series with Disney characters. Have you ever wondered which princesses would play Mean Girls, who would be able to replace Jack and Rose in Titanic, or who would be able to pull off the emotional Brokeback Mountain? Pick has you covered and reimagined them all. Find out how he got this idea and how the series came to life in an interview with the artist below!

More info: Instagram

#1

Image source: apicollodraws

#2

Image source: apicollodraws

#3

Image source: apicollodraws

#4

Image source: apicollodraws

#5

Image source: apicollodraws

#6

Image source: apicollodraws

#7

Image source: apicollodraws

#8

Image source: apicollodraws

#9

Image source: apicollodraws

#10

Image source: apicollodraws

#11

Image source: apicollodraws

#12

Image source: apicollodraws

#13

Image source: apicollodraws

#14

Image source: apicollodraws

#15

Image source: apicollodraws

#16

Image source: apicollodraws

#17

Image source: apicollodraws

#18

Image source: apicollodraws

#19

Image source: apicollodraws

#20

Image source: apicollodraws

#21

Image source: apicollodraws

#22

Image source: apicollodraws

#23

Image source: apicollodraws

#24

Image source: apicollodraws

#25

Image source: apicollodraws

#26

Image source: apicollodraws

#27

Image source: apicollodraws

#28

Image source: apicollodraws

#29

Image source: apicollodraws

#30

Image source: apicollodraws

#31

Image source: apicollodraws

#32

Image source: apicollodraws

#33

Image source: apicollodraws

#34

Image source: apicollodraws

#35

Image source: apicollodraws

#36

Image source: apicollodraws

#37

Image source: apicollodraws

#38

Image source: apicollodraws

#39

Image source: apicollodraws

#40

Image source: apicollodraws

#41

Image source: apicollodraws

#42

Image source: apicollodraws

#43

Image source: apicollodraws

#44

Image source: apicollodraws

#45

Image source: apicollodraws

#46

Image source: apicollodraws

#47

Image source: apicollodraws

#48

Image source: apicollodraws

#49

Image source: apicollodraws

#50

Image source: apicollodraws

Patrick Penrose
