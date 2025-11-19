Figures Frozen In Time: 25 Sculptures By Hans Op De Beeck

Imagine walking into a space where time seems to have slowed down. The details are familiar—a chair, a figure deep in thought, a table set but untouched—but everything is still, as if the world took a quiet breath and held it. This is the feeling of Hans Op de Beeck’s sculptures. With his signature monochrome style, he transforms everyday moments into something theatrical.
Op de Beeck sees humans as beings who stage the world around them in a tragi-comic way. Through his sculptures, he does the same—building scenes that reflect life’s mix of beauty, melancholy, and quiet absurdity. His figures and objects don’t move, yet they feel full of untold stories, waiting for the viewer to step in and complete them.
More info: Instagram | hansopdebeeck.com | Facebook | x.com
#1 “Zhai-Liza (Mother’s Shoes)”, 2024
72×72×114 cm
Polyester, polyamide, coating
Image source: hans_op_de_beeck
#2 “The Cliff”, 2019
420×940×291 cm
Steel, concrete, wood, polyester, styrofoam, coating
Image source: hans_op_de_beeck
#3 “The Boatman”, 2020
400×400×180 cm
Polyester, Steel, Wood, MDF, Epoxy, Glass fiber, Polyamide, Synthetic Gypsum, Coating, Reed, Glass, PA, Rubber, Bamboo
Image source: hans_op_de_beeck
#4 “Dog”, 2019
62×58×30 cm
Polyester, coating
Image source: hans_op_de_beeck
#5 “My Bed A Raft, The Room The Sea, And Then I Laughed Some Gloom In Me”, 2019
400×400×114 cm
Polyester, polyurethane, steel, polyamide, epoxy, wood, coating
Image source: hans_op_de_beeck
#6 “Tatiana (Butterfly)”, 2017
79×50×156 cm
Polyester, wood, polyamide
Image source: hans_op_de_beeck
#7 “Zhai-Liza (Angel)”, 2024
52×59×81 cm
Polyester, polyamide, coating
Image source: hans_op_de_beeck
#8 “Dancer”, 2019
110×110×146 cm
Polyester, Steel, Coating
Image source: hans_op_de_beeck
#9 “The Conversation”, 2019
81×83×148 cm
Wood, polyester, coating
Image source: hans_op_de_beeck
#10 “Silent Piano”, 2015
155×200×146 cm
Wood, polyester, plaster, coating
Image source: hans_op_de_beeck
#11 “After Work”, 2021
35×35× 131 cm
Wood, polyamide, coating
Image source: hans_op_de_beeck
#12 “Girl, Asleep”, 2021
36×41×78 cm
Wood, polyester, metal, polyamide, coating
Image source: hans_op_de_beeck
#13 “Hélène”, 2023
90×142×110,5 cm
MDF, polyester, coating
Image source: hans_op_de_beeck
#14 “Timo”, 2018
80×50×150 cm
Polyester, Wood, Steel, Coating
Image source: hans_op_de_beeck
#15 “Timo (Marbles)”, 2018
42×67×65 cm
Polyester, Glass, Coating
Image source: hans_op_de_beeck
#16 “Vanitas Table (The Coral Piece)”, 2021
Polyester, plaster, polyamide, metal, PU, wood, coating
Image source: hans_op_de_beeck
#17 “Brian (Rock)”, 2020
94×68×150 cm
Polyester, Glass, Metal, Coating
Image source: hans_op_de_beeck
#18 “Celeste (Smoking)”, 2020
40×40×167 cm
Wood, polyamide, stainless steel, coating
Image source: hans_op_de_beeck
#19 “Happy Birthday”, 2020
225×210×105 cm
Wood, steel, polyamide, polyester, coating
Image source: hans_op_de_beeck
#20 “Maurice”, 2024
50,5×127,5×128 cm
Polyester, polyamide, aluminum, coating
Image source: hans_op_de_beeck
#21 “Miriam”, 2024
64×87×181 cm
Polyester, polyamide, coating
Image source: hans_op_de_beeck
#22 “The Three Sisters”, 2020
112×84×47 cm
Polyester, steel, coating
Image source: hans_op_de_beeck
#23 “Gestures”, 2022
Polyester, polyamide, coating, silk, metal wire
Image source: hans_op_de_beeck
#24 “Fable”, 2023
41×24,5×130 cm
MDF, wood, polyamide, coating
Image source: hans_op_de_beeck
#25 “Roe Deer”, 2018
200×110×240 cm
Polyamide, Glass, Wood, Concrete, Steel, Coating
Image source: hans_op_de_beeck
