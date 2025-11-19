Figures Frozen In Time: 25 Sculptures By Hans Op De Beeck

Imagine walking into a space where time seems to have slowed down. The details are familiar—a chair, a figure deep in thought, a table set but untouched—but everything is still, as if the world took a quiet breath and held it. This is the feeling of Hans Op de Beeck’s sculptures. With his signature monochrome style, he transforms everyday moments into something theatrical.

Op de Beeck sees humans as beings who stage the world around them in a tragi-comic way. Through his sculptures, he does the same—building scenes that reflect life’s mix of beauty, melancholy, and quiet absurdity. His figures and objects don’t move, yet they feel full of untold stories, waiting for the viewer to step in and complete them.

#1 “Zhai-Liza (Mother’s Shoes)”, 2024

72×72×114 cm
Polyester, polyamide, coating

Image source: hans_op_de_beeck

#2 “The Cliff”, 2019

420×940×291 cm
Steel, concrete, wood, polyester, styrofoam, coating

Image source: hans_op_de_beeck

#3 “The Boatman”, 2020

400×400×180 cm
Polyester, Steel, Wood, MDF, Epoxy, Glass fiber, Polyamide, Synthetic Gypsum, Coating, Reed, Glass, PA, Rubber, Bamboo

Image source: hans_op_de_beeck

#4 “Dog”, 2019

62×58×30 cm
Polyester, coating

Image source: hans_op_de_beeck

#5 “My Bed A Raft, The Room The Sea, And Then I Laughed Some Gloom In Me”, 2019

400×400×114 cm
Polyester, polyurethane, steel, polyamide, epoxy, wood, coating

Image source: hans_op_de_beeck

#6 “Tatiana (Butterfly)”, 2017

79×50×156 cm
Polyester, wood, polyamide

Image source: hans_op_de_beeck

#7 “Zhai-Liza (Angel)”, 2024

52×59×81 cm
Polyester, polyamide, coating

Image source: hans_op_de_beeck

#8 “Dancer”, 2019

110×110×146 cm
Polyester, Steel, Coating

Image source: hans_op_de_beeck

#9 “The Conversation”, 2019

81×83×148 cm
Wood, polyester, coating

Image source: hans_op_de_beeck

#10 “Silent Piano”, 2015

155×200×146 cm
Wood, polyester, plaster, coating

Image source: hans_op_de_beeck

#11 “After Work”, 2021

35×35× 131 cm
Wood, polyamide, coating

Image source: hans_op_de_beeck

#12 “Girl, Asleep”, 2021

36×41×78 cm
Wood, polyester, metal, polyamide, coating

Image source: hans_op_de_beeck

#13 “Hélène”, 2023

90×142×110,5 cm
MDF, polyester, coating

Image source: hans_op_de_beeck

#14 “Timo”, 2018

80×50×150 cm
Polyester, Wood, Steel, Coating

Image source: hans_op_de_beeck

#15 “Timo (Marbles)”, 2018

42×67×65 cm
Polyester, Glass, Coating

Image source: hans_op_de_beeck

#16 “Vanitas Table (The Coral Piece)”, 2021

Polyester, plaster, polyamide, metal, PU, wood, coating

Image source: hans_op_de_beeck

#17 “Brian (Rock)”, 2020

94×68×150 cm
Polyester, Glass, Metal, Coating

Image source: hans_op_de_beeck

#18 “Celeste (Smoking)”, 2020

40×40×167 cm
Wood, polyamide, stainless steel, coating

Image source: hans_op_de_beeck

#19 “Happy Birthday”, 2020

225×210×105 cm
Wood, steel, polyamide, polyester, coating

Image source: hans_op_de_beeck

#20 “Maurice”, 2024

50,5×127,5×128 cm
Polyester, polyamide, aluminum, coating

Image source: hans_op_de_beeck

#21 “Miriam”, 2024

64×87×181 cm
Polyester, polyamide, coating

Image source: hans_op_de_beeck

#22 “The Three Sisters”, 2020

112×84×47 cm
Polyester, steel, coating

Image source: hans_op_de_beeck

#23 “Gestures”, 2022

Polyester, polyamide, coating, silk, metal wire

Image source: hans_op_de_beeck

#24 “Fable”, 2023

41×24,5×130 cm
MDF, wood, polyamide, coating

Image source: hans_op_de_beeck

#25 “Roe Deer”, 2018

200×110×240 cm
Polyamide, Glass, Wood, Concrete, Steel, Coating

Image source: hans_op_de_beeck

