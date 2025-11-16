This Page Showcases The Most Relatable Parenting And Adulting Posts To Ever Grace The Internet, And Here Are 50 Of The Funniest Ones

Parenthood is often overly romanticized, leading first-time moms to create an ideal in their heads of what kind of parent they should be. However, the reality of having children is far from a fairytale portrayed on social media. Most of the time, it is messy, highly tiring, and not cute at all.

By no means am I trying to say that children are not worth it all. They are. Just that parenting might look a bit different in real life. One mom decided to normalize being a weird human being with needs and created a Facebook page called Mommy’s Weird, which shares comical fragments found on the internet of everyday life as a parent. So if you are in need of a break from parenting and looking for some relatable content, scroll down for your daily dose of fun.

Bored Panda reached out to the creator of Mommy’s Weird, Kyla Cornish, who was kind enough to answer some of our questions. To learn more, read the full interview below.

More info: Facebook | Instagram | mommysweird.com

#1

Image source: MommysWeird, mariana057

#2

Image source: MommysWeird, santiagomayer_

#3

Image source: MommysWeird, kenzhadley

#4

Image source: MommysWeird, roastmalone_

#5

Image source: MommysWeird, smerobin

#6

Image source: MommysWeird

#7

Image source: MommysWeird, cydbeer

#8

Image source: MommysWeird, JohnSmillie42

#9

Image source: MommysWeird, daddygofish

#10

Image source: MommysWeird

#11

Image source: MommysWeird, thatsnotmustard

#12

Image source: MommysWeird

#13

Image source: MommysWeird

#14

Image source: MommysWeird, mommajessiec

#15

Image source: MommysWeird, Maxthepapi

#16

Image source: MommysWeird, thedadvocate01

#17

Image source: MommysWeird, 3sunzzz

#18

Image source: MommysWeird, jazz_inmypants

#19

Image source: MommysWeird, TiredActor

#20

Image source: MommysWeird, Social_Mime

#21

Image source: MommysWeird, cydbeer

#22

Image source: MommysWeird

#23

Image source: MommysWeird, not_thenanny

#24

Image source: MommysWeird

#25

Image source: MommysWeird

#26

Image source: MommysWeird, UnfilteredMama

#27

Image source: MommysWeird

#28

Image source: PaigeKellerman, PaigeKellerman

#29

Image source: MommysWeird

#30

Image source: MommysWeird

#31

Image source: MommysWeird

#32

Image source: MommysWeird

#33

Image source: MommysWeird

#34

Image source: MommysWeird

#35

Image source: MommysWeird, petergyang

#36

Image source: MommysWeird

#37

Image source: MommysWeird, mommymemejeans

#38

Image source: MommysWeird

#39

Image source: MommysWeird

#40

Image source: MommysWeird

#41

Image source: MommysWeird, HenpeckedHal

#42

Image source: MommysWeird

#43

Image source: MommysWeird

#44

Image source: sarcasticmommy4, sarcasticmommy4

#45

Image source: MommysWeird, sarcasticmommy4

#46

Image source: MommysWeird

#47

Image source: MommysWeird

#48

Image source: MommysWeird

#49

Image source: MommysWeird, mom_needsalife

#50

Image source: MommysWeird

