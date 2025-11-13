30 Vintage Comics Mashed With Disappointing Modern Love

Shallow, fickle, fleeting and excruciatingly awkward – these are some words that might describe dating today, as opposed to the more formal, practical and polite courting of our parents’ era. How better to illustrate these differences than by contrasting modern attitudes to love with vintage comics from more innocent times?
This is exactly what Peter Nidzgorski, the creative genius behind the blog ‘This isn’t Happiness‘ has done. Taking panels from classic comic love stories of yore, Peter cleverly inserts biting and satirical takes on today’s self-obsessed culture, while playing heavily on one of his favorite themes – disappointment.
The result is funny, thought-provoking and artistic, typical of Peter’s quirky collection in general. Scroll down below to check it out for yourself, and let us know what you think in the comments!
More info: Website | Instagram | Facebook
#1
#1
#2
#2
#3
#3
#4
#4
#5
#5
#6
#6
#7
#7
#8
#8
#9
#9
#10
#10
#11
#11
#12
#12
#13
#13
#14
#14
#15
#15
#16
#16
#17
#17
#18
#18
#19
#19
#20
#20
#21
#21
#22
#22
#23
#23
#24
#24
#25
#25
#26
#26
#27
#27
#28
#28
#29
#29
#30
#30
