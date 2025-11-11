Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Have you ever wondered, what is like to be a girl in this modern world? Think no more as this illustrator lets us see exactly how it is.

Hannah Hillam is a 27-year-old San Francisco-based artist who captures her days in short funny comics. She started drawing one comic a day at the beginning of this year hoping to get better at it and so far she does a great job.

Hannah shows little daily struggles so it’s really easy to relate to these funny, yet sometimes cringeworthy drawings.

More info: Instagram | verbal-vomit.com

#1

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#2

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#3

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#4

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#5

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#6

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#7

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#8

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#9

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#10

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#11

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#12

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#13

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#14

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#15

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#16

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#17

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#18

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#19

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#20

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#21

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#22

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#23

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#24

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#25

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#26

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#27

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#28

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#29

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#30

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#31

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#32

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#33

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#34

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#35

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#36

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#37

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#38

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#39

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#40

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#41

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#42

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#43

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#44

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#45

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#46

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

#47

Artist Illustrates Daily Struggles Of A Modern Girl

Image source: Hannah Hillam

