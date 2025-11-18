34 Relatable Minimalistic Cartoons By Natalya Lobanova (New Pics)

Natalya Lobanova is an artist and cartoonist based in London who creates delightfully minimalistic and humorous cartoons that we are sure you’re gonna love.
Natalya’s work was last featured back in 2022, and then the artist shared that for her, “comics tend to be fun side projects. They are, however, the stuff people like best, because they’re the most relatable!” Therefore, today, we are sharing some more of her cartoon work, but we also sneaked in a few of her equally great artworks as well.
So, without further ado, let’s take a look at what Natalya has been drawing these days!
More info: Instagram | natalyalobanova.com | Facebook
