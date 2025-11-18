This Graphic Designer Creates Minimalist And Modern Logos, Here Are 30 Of Them

George Bokhua is a New York-based graphic designer and illustrator known for his minimalist design work. He has gained recognition for his clean and modern approach to design, often incorporating simple shapes, bold typography, and a limited color palette in his creations.

Bokhua has worked on a variety of projects, including branding, logos, and illustrations, and he has built a significant following on social media platforms where he shares his design insights and processes.

Keep scrolling to check out some of George Bokhua’s cool logos! 

More info: Instagram | Facebook | twitter.com | behance.net | dribbble.com

#1

Image source: george_bokhua

#2

Image source: george_bokhua

#3

Image source: george_bokhua

#4

Image source: george_bokhua

#5

Image source: george_bokhua

#6

Image source: george_bokhua

#7

Image source: george_bokhua

#8

Image source: george_bokhua

#9

Image source: george_bokhua

#10

Image source: george_bokhua

#11

Image source: george_bokhua

#12

Image source: george_bokhua

#13

Image source: george_bokhua

#14

Image source: george_bokhua

#15

Image source: george_bokhua

#16

Image source: george_bokhua

#17

Image source: george_bokhua

#18

Image source: george_bokhua

#19

Image source: george_bokhua

#20

Image source: george_bokhua

#21

Image source: george_bokhua

#22

Image source: george_bokhua

#23

Image source: george_bokhua

#24

Image source: george_bokhua

#25

Image source: george_bokhua

#26

Image source: george_bokhua

#27

Image source: george_bokhua

#28

Image source: george_bokhua

#29

Image source: george_bokhua

#30

Image source: george_bokhua

