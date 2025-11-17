‘Millennial Misery’: 40 Of The Best Posts To Make Millennials Laugh, Then Cry

Millennials don’t have it easy, it can feel like you don’t even have two coins to rub together to make rent (don’t even think about owning property,) but simultaneously you have single-handedly wiped out half the industries on the planet. No power, great responsibility. 

The “Millennial Misery” Instagram page shares funny, relatable, and perhaps painful memes about those born between 1981-1996. So get comfortable with your favorite latte or some avocado toast as you scroll through, be sure to upvote your favorite memes and comment your thoughts and experiences below. We got in touch with Jamie Jackson, the page’s administrator and creator to learn more. 

More info: Instagram

#1

Image source: millennial_misery

#2

Image source: millennial_misery, KristerJohnson

#3

Image source: millennial_misery

#4

Image source: millennial_misery, fabiolaelizaa

#5

Image source: millennial_misery, Blockbuster

#6

Image source: millennial_misery, aschiavone

#7

Image source: millennial_misery

#8

Image source: millennial_misery, AlanaDimario

#9

Image source: millennial_misery, Mrs. Math Teacher

#10

Image source: millennial_misery

#11

Image source: millennial_misery

#12

Image source: millennial_misery, mark

#13

Image source: millennial_misery, TheCatWhisprer

#14

Image source: millennial_misery, suricidal

#15

Image source: millennial_misery

#16

Image source: millennial_misery, deathbydiapers

#17

Image source: millennial_misery, Ygrene

#18

Image source: millennial_misery

#19

Image source: millennial_misery

#20

Image source: millennial_misery

#21

Image source: millennial_misery

#22

Image source: millennial_misery

#23

Image source: millennial_misery

#24

Image source: millennial_misery

#25

Image source: millennial_misery, simsimmaaz

#26

Image source: millennial_misery, robpetrozzo

#27

Image source: millennial_misery

#28

Image source: millennial_misery

#29

Image source: millennial_misery, conjonclem

#30

Image source: millennial_misery

#31

Image source: millennial_misery

#32

Image source: millennial_misery

#33

Image source: millennial_misery

#34

Image source: millennial_misery

#35

Image source: millennial_misery

#36

Image source: millennial_misery

#37

Image source: millennial_misery

#38

Image source: millennial_misery

#39

Image source: millennial_misery

#40

Image source: millennial_misery

#41

Image source: millennial_misery

#42

#43

