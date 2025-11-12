Microsoft’s AI Guesses What’s In The Pictures But When It Fails, It’s Hilarious

A couple months back, Microsoft introduced a ‘Custom Vision’ program to the public, which allowed anybody to design their own AI way easier than before. And with almost limitless potential, Geoff Boeing has decided to use the tech to create a City Describer.

This personal project by a Ph.D. candidate in City and Regional Planning at the University of California, Berkeley, is basically an AI-architecture curator that can describe photos of cities. Now it has been turned into a Twitter channel where Geoff shows off the best and worst guesses by the AI, with the latter ones being especially hilarious.

Boeing uses images from Reddit’s ‘CityPorn’ community and feeds them to the program which, at least in theory, should learn and adapt to make more accurate guesses in the future.

More info: City Describer (h/t: designtaxi)

#1

Image source: CityDescriber

#2

Image source: CityDescriber

#3

Image source: CityDescriber

#4

Image source: CityDescriber

#5

Image source: CityDescriber

#6

Image source: CityDescriber

#7

Image source: CityDescriber

#8

Image source: CityDescriber

#9

Image source: CityDescriber

#10

Image source: CityDescriber

#11

Image source: CityDescriber

#12

Image source: CityDescriber

#13

Image source: CityDescriber

#14

Image source: CityDescriber

#15

Image source: CityDescriber

#16

Image source: CityDescriber

#17

Image source: CityDescriber

#18

Image source: CityDescriber

#19

Image source: CityDescriber

#20

Image source: CityDescriber

#21

Image source: CityDescriber

#22

Image source: CityDescriber

#23

Image source: CityDescriber

#24

Image source: CityDescriber

#25

Image source: CityDescriber

#26

Image source: CityDescriber

#27

Image source: CityDescriber

#28

Image source: CityDescriber

#29

Image source: CityDescriber

#30

Image source: CityDescriber

#31

Image source: CityDescriber

