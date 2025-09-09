117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

by

Life can sometimes feel overwhelming, confusing, or just downright absurd, but here’s the thing, you’re definitely not the only one feeling that way. Thankfully, we’re living in a time where people are talking about mental health more openly than ever before. And when words fall short, memes come to the rescue.  

There’s something oddly comforting about seeing your most chaotic thoughts turned into hilarious pictures with captions. It makes you feel seen, understood, and somehow a little less alone. So today, we’ve rounded up some of the most painfully honest and hilariously relatable mental health memes from a popular Facebook page. Keep scrolling for a dose of humor that might not fix your life, but will absolutely help you laugh your way through it.

#1

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#2

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#3

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#4

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#5

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#6

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#7

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#8

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#9

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#10

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#11

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#12

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#13

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#14

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#15

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#16

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#17

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#18

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#19

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#20

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#21

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#22

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#23

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#24

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#25

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#26

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#27

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#28

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#29

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#30

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#31

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#32

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#33

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#34

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#35

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#36

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#37

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#38

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#39

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#40

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#41

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#42

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#43

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#44

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#45

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#46

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#47

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#48

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#49

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#50

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#51

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#52

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#53

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#54

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#55

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#56

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#57

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#58

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#59

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#60

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#61

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#62

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#63

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#64

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#65

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#66

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#67

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#68

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#69

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#70

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#71

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#72

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#73

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#74

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#75

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#76

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#77

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#78

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#79

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#80

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#81

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#82

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#83

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#84

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#85

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#86

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#87

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#88

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#89

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#90

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#91

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#92

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#93

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#94

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#95

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#96

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#97

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#98

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#99

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#100

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#101

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#102

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#103

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#104

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#105

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#106

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#107

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#108

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#109

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#110

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#111

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#112

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#113

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#114

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#115

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#116

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

#117

117 Funny And Weirdly Comforting Mental Health Memes To Read Because Therapy Is Expensive

Image source: Dissociating my life away

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Dodge Made A Big Mistake Misusing Martin Luther King Jr
3 min read
Feb, 7, 2018
Bones 4.20: The Cinderella in the Cardboard
3 min read
Apr, 19, 2009
80s Classic “WarGames” is Getting a 21st Century TV Reboot
3 min read
Dec, 12, 2017
Netflix Releases the Full Cast List of the Live-Action Avatar: The Last Airbender Series
3 min read
Oct, 5, 2022
Guy Brings Old Pokemon Cards Back To Life By Repainting Them
3 min read
Feb, 24, 2017
New “The Punisher” Teaser and Key Art Surface
3 min read
Sep, 20, 2017
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.