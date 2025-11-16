30 Women Who Dared To Get Their Hair Cut Short And Got Awesome Results Thanks To This Hairstylist

A broad spectrum of haircuts exists today, yet there’s still a lingering opinion that long hair equals femininity.
Galina Totorina, an experienced hairdresser, respectfully disagrees with such a viewpoint. She believes that femininity is not confined to hair length, but is instead a personal expression that can be manifested in numerous ways.
Totorina has created a niche for herself in the short haircuts category, becoming a rather sought-after professional for those desiring this specific hairstyle! Her clients, who appreciate her exceptional skill and creativity, seek her out specifically for these short hair makeovers. That being said, the hairdresser has managed to shove away stereotypes and uses her craft to demonstrate that short hair can be equally, if not more, expressive of a woman’s femininity.
More info: Instagram | youtube.com | vk.com
#1
Image source: galina_totorina
#2
Image source: galina_totorina
#3
Image source: galina_totorina
#4
Image source: galina_totorina
#5
Image source: galina_totorina
#6
Image source: galina_totorina
#7
Image source: galina_totorina
#8
Image source: galina_totorina
#9
Image source: galina_totorina
#10
Image source: galina_totorina
#11
Image source: galina_totorina
#12
Image source: galina_totorina
#13
Image source: galina_totorina
#14
Image source: galina_totorina
#15
Image source: galina_totorina
#16
Image source: galina_totorina
#17
Image source: galina_totorina
#18
Image source: galina_totorina
#19
Image source: galina_totorina
#20
Image source: galina_totorina
#21
Image source: galina_totorina
#22
Image source: galina_totorina
#23
Image source: galina_totorina
#24
Image source: galina_totorina
#25
Image source: galina_totorina
#26
Image source: galina_totorina
#27
Image source: galina_totorina
#28
Image source: galina_totorina
#29
Image source: galina_totorina
#30
Image source: galina_totorina
