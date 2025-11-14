This Police Department Posts Comedy Gold On Twitter, And Here Are 30 Of Their Funniest Tweets

Humor is a great shelter during the most challenging times, and it explains why the coronavirus pandemic has sparked so many jokes and memes all over the internet.

The Lawrence Police Department has also proved that having a laugh is no crime. In fact, it might be all we really need. Their Twitter account has a staggering 170.7K followers who get updated with practical, humorous advice on living through the virus daily. “Return your TP to the store,” “2 pounds of ground beef is enough,” and “don’t crime” are among the department’s wisdom nuggets. When police are saying “we’ll rock this together, but apart,” they really mean it.

And some stress-relieving endorphins are a big luxury these days. Pandas, don’t forget to upvote your favorite tweets! Plus, scroll down below for Bored Panda’s interview with Sergeant and public affairs officer Drew Fennelly, the man behind the viral Twitter account.

#1

Image source: LawrenceKS_PD

#2

Image source: LawrenceKS_PD

#3

Image source: LawrenceKS_PD

#4

Image source: LawrenceKS_PD

#5

Image source: LawrenceKS_PD

#6

Image source: LawrenceKS_PD

#7

Image source: LawrenceKS_PD

#8

Image source: LawrenceKS_PD

#9

Image source: LawrenceKS_PD

#10

Image source: LawrenceKS_PD

#11

Image source: LawrenceKS_PD

#12

Image source: LawrenceKS_PD

#13

Image source: LawrenceKS_PD

#14

Image source: LawrenceKS_PD

#15

Image source: LawrenceKS_PD

#16

Image source: LawrenceKS_PD

#17

Image source: LawrenceKS_PD

#18

Image source: LawrenceKS_PD

#19

Image source: LawrenceKS_PD

#20

Image source: LawrenceKS_PD

#21

Image source: LawrenceKS_PD

#22

Image source: LawrenceKS_PD

#23

Image source: LawrenceKS_PD

#24

Image source: LawrenceKS_PD

#25

Image source: LawrenceKS_PD

#26

Image source: LawrenceKS_PD

#27

Image source: LawrenceKS_PD

#28

Image source: LawrenceKS_PD

#29

Image source: LawrenceKS_PD

#30

Image source: LawrenceKS_PD

Patrick Penrose
Patrick Penrose
