Artist Spends Hours Arranging Natural Objects Into Stunning Mandalas, Leaves Them For You To Find

Nature is beautiful as it is, but James Brunt is constantly finding new ways to make the beauty of nature even more appealing. James creates unique artworks using natural objects he finds around his home in Yorkshire, England, and their intricacy will please both your eyes and your soul.

From rocks and twigs to leaves and even berries as his art mediums, Brunt arranges them into spirals, concentric circles, and other detailed patterns. James regularly photographs his works of art and besides viewing the images on social media, his fans are also welcome to join him as he works. Scroll down to review Brunt’s earth artworks, and if your eyes are left wanting more, check out these satisfying arrangements and art installations of everyday objects by Emily Blincoe.

More info: jamesbruntartist.co.uk

#1

Artist Spends Hours Arranging Natural Objects Into Stunning Mandalas, Leaves Them For You To Find

Image source: James Brunt

Patrick Penrose
Patrick Penrose
