“IT Guy & Art Girl”: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

by

Have you ever felt like your life or relationship is comic-worthy? Well, artist Bonnie Pang has put this idea into action and is successfully illustrating the funny situations she and her husband experience in a comic series called “IT Guy & Art Girl”.

Bonnie has amassed an audience of over 300K followers on Instagram who love her comics. “Sometimes they get a good laugh, sometimes they feel touched. Other times my comics feel really relatable to their own relationships,” the artist says about her fans.

Scroll down to see the newest “IT Guy & Art Girl” comics below! Also, you can check out Bonnie’s previous work here, here, and here.

More info: bonniepangart.com | Instagram | twitter.com | Facebook | webtoons.com

#1

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

#2

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#3

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#4

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#5

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#6

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#7

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#8

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#9

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#10

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#11

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#12

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#13

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#14

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#15

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#16

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#17

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#18

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#19

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#20

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#21

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#22

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#23

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#24

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#25

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#26

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#27

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#28

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#29

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#30

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#31

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#32

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#33

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#34

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#35

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#36

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#37

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#38

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#39

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#40

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#41

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#42

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#43

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#44

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#45

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#46

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#47

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#48

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#49

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

#50

&#8220;IT Guy &#038; Art Girl&#8221;: 50 Funny And Relatable Comics By Bonnie Pang (New Pics)

Image source: The Art of Bonnie Pang

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Gigi Hadid And Bradley Cooper Make Headlines With Their Unlikely Partnership
3 min read
Oct, 29, 2025
The Internet Is Cracking Up Over This Bear’s Reaction To This Couple Getting Married At The Zoo (3 Pics)
3 min read
Nov, 13, 2025
Server Goes On A Rant About Customers Who Don’t Tip Enough, Divides The Internet
3 min read
Nov, 16, 2025
Guy Gets Accused Of Ruining Christmas After Not Delivering A Free Table To A Client 180 Miles Away
3 min read
Nov, 13, 2025
It Took Me Over A Month To Complete This Detailed Manchester Cityscape
3 min read
Nov, 12, 2025
Hey Pandas, What Did You Get For Christmas? (Closed)
3 min read
Nov, 14, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.