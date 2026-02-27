This Facebook Page Uncovers Forgotten Stories That Need More Attention, Here Are 75 Of The Best

She was banned from attending class because of the color of her skin. She never gave up and at 51, became her university’s first black graduate. They were denied bank loans simply because they were female, so they each scraped together $1,000 and opened America’s first women-only bank. He slept alone on the streets of London as a young boy, and went on to turn his deepest humiliation into laughter that healed the world.
These are the people you probably didn’t read about in a history textbook. The stories that might even have been forgotten if they weren’t immortalized in an inspiring corner of the internet dedicated to unearthing untold tales, hidden mysteries, and magical moments from past. The Facebook page Forgotten Stories is a treasure trove of uplifting and inspiring content. Ordinary people doing extraordinary things, against the odds. And we are all here for it!
Bored Panda has put together the best posts from the page in the name of keeping legacies alive and shining bright.
#1
Image source: Forgotten Stories
We all have a story to tell. Sometimes, we just don’t realize it or we underestimate the power of our own words.
Sharing your life experiences can not only heal you, but might help another person too. “Storytelling isn’t about broadcasting your life to the world. It’s about owning who you are and helping carve out spaces where others feel seen and understood,” writes Sun Ah Brock, a public speaker, and the CEO of LUX Decor. “Ideally, it inspires others to do the same.”
Brock says that often, the stories we’re most afraid to tell hold the greatest power to connect, inspire, and transform others – and ourselves.
#2
That book was “Up From Slavery” by Booker T. Washington.
Image source: Forgotten Stories
#3
Image source: Forgotten Stories
#4
Image source: Forgotten Stories
#5
Image source: Forgotten Stories
#6
Image source: Forgotten Stories
#7
Image source: Forgotten Stories
#8
Image source: Forgotten Stories
#9
Image source: Forgotten Stories
#10
Image source: Forgotten Stories
#11
Consuelo Velázquez wrote the famous bolero song “Bésame Mucho” in 1940.
Image source: Forgotten Stories
#12
Image source: Forgotten Stories
#13
Image source: Forgotten Stories
#14
Isabel Sanford won a Primetime Emmy Award for Outstanding Lead Actress in a Comedy Series in 1981 for her iconic role as Louise “Weezy” Jefferson on The Jeffersons.
Image source: Forgotten Stories
#15
Image source: Forgotten Stories
#16
Image source: Forgotten Stories
#17
Image source: Forgotten Stories
#18
Image source: Forgotten Stories
#19
Image source: Forgotten Stories
#20
Image source: Forgotten Stories
#21
Image source: Forgotten Stories
#22
Image source: Forgotten Stories
#23
Image source: Forgotten Stories
#24
Image source: Forgotten Stories
#25
Image source: Forgotten Stories
#26
Image source: Forgotten Stories
#27
Image source: Forgotten Stories
#28
Image source: Forgotten Stories
#29
Image source: Forgotten Stories
#30
Image source: Forgotten Stories
#31
Image source: Forgotten Stories
#32
Cary Fowler is known as the “father” of Svalbard Global Seed Vault.
Image source: Forgotten Stories
#33
Image source: Forgotten Stories
#34
Image source: Forgotten Stories
#35
Image source: Forgotten Stories
#36
Image source: Forgotten Stories
#37
Image source: Forgotten Stories
#38
Image source: Forgotten Stories
#39
Image source: Forgotten Stories
#40
Image source: Forgotten Stories
#41
Image source: Forgotten Stories
#42
Image source: Forgotten Stories
#43
Image source: Forgotten Stories
#44
Image source: Forgotten Stories
#45
Image source: Forgotten Stories
#46
Image source: Forgotten Stories
#47
Image source: Forgotten Stories
#48
Image source: Forgotten Stories
#49
Image source: Forgotten Stories
#50
Image source: Forgotten Stories
#51
Chuck Feeney, the co-founder of Duty Free Shoppers who became a renowned philanthropist.
Image source: Forgotten Stories
#52
Doris Eaton Travis (1904–2010), a renowned American dancer and actress who was the last surviving “Ziegfeld Girl” from the famous Ziegfeld Follies Broadway revues.
Image source: Forgotten Stories
#53
Image source: Forgotten Stories
#54
Image source: Forgotten Stories
#55
Image source: Forgotten Stories
#56
Ida Noddack, a German chemist and physicist.
Image source: Forgotten Stories
#57
Image source: Forgotten Stories
#58
Image source: Forgotten Stories
#59
Image source: Forgotten Stories
#60
Image source: Forgotten Stories
#61
Image source: Forgotten Stories
#62
Image source: Forgotten Stories
#63
Image source: Forgotten Stories
#64
Image source: Forgotten Stories
#65
Image source: Forgotten Stories
#66
Image source: Forgotten Stories
#67
Image source: Forgotten Stories
#68
Image source: Forgotten Stories
#69
Image source: Forgotten Stories
#70
Image source: Forgotten Stories
#71
Image source: Forgotten Stories
#72
Image source: Forgotten Stories
#73
Image source: Forgotten Stories
#74
Image source: Forgotten Stories
#75
Image source: Forgotten Stories
