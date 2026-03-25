“Heaven Of Tips”: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

by

It’s hard not to doom-scroll nowadays, no matter how hard we fight against it. There’s just so much bad going in the world that finding the good can feel like searching for a needle in a haystack. That’s why it’s so satisfying to discover online spaces dedicated to sharing the news and facts that don’t always get top priority in mainstream media.

A Facebook page called Heaven of Tips does exactly that, and has clocked up more than 800,000 followers as a result. It’s a wall of easy-to-read, bite-size facts and stories, making it easy to get lost in a rabbit hole when visiting the page. There’s the woman who married herself because she couldn’t find a husband, and the viral monkey “Punch” who now has a girlfriend. There’s health content, entertainments news, interesting research findings, and more.

Bored Panda has put together some of the best posts from the page for anyone who could use a welcome distraction from today’s dreary news agenda. Take a deep, cleansing breath and keep scrolling. Don’t forget to upvote your favorites.

#1

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

Would you much rather have content like this popping up on your feed than endless stories about war, politics, poverty and misery? Believe it or not, you have the power to change what you’re fed on social media.

“What you click today shapes what you see tomorrow,” says Dr. Lindsey Godwin, a conflict resolution expert who helps individuals and organizations move beyond the problems that plague us and toward the possibilities that propel us. According to Godwin and others, we can train our social media algorithms. Doing so can influence our emotions and mindset.

#2

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#3

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

You’ve likely realized by now that getting caught up in doom-scrolling can leave you in a state of anxiety, fear and even depression. Watching or reading happy content has the opposite effect.

“It’s easy to forget that what we see online isn’t random,” Godwin notes. “It’s curated—often by algorithms designed to show us more of what we engage with.”

In case you’re unfamiliar with how algorithms work, Sprout Social likens them to virtual matchmakers. They’re designed to match users with content that suits their interests.

“Just as matchmakers strive to make meaningful connections, algorithms analyze user behavior, interactions and interests to understand their content preferences and deliver personalized content,” explains the site.

#4

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#5

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#6

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

Simply put, if you want to see more positive content (or more interesting facts) on your timeline, you need to “tell” your social media platforms just that. You do this by seeking out that content and clicking on it until the cows come home.

Godwin reveals that she actively changed her algorithm after finding herself caught up in a cycle of doom-scrolling. “I started clicking on videos of baby goats in pajamas. Dogs jumping into piles of leaves. Capybaras befriending ducks. You know, the good stuff,” writes the expert, adding, “At first, it felt like tossing a handful of glitter into a tornado.”

#7

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#8

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#9

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

However, Godwin says that within a week she had accomplished her mission. Instead of dreary content, her social media feeds were inundated with “the happy stuff.”

“One click at a time, I changed what the algorithm showed me,” the expert revealed.

#10

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#11

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#12

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#13

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#14

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#15

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#16

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#17

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#18

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#19

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#20

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#21

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#22

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#23

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#24

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#25

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#26

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#27

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#28

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#29

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#30

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#31

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#32

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#33

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#34

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#35

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#36

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#37

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#38

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#39

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#40

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#41

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#42

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#43

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#44

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#45

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#46

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#47

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#48

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#49

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#50

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#51

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#52

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#53

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#54

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#55

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#56

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#57

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#58

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#59

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#60

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#61

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#62

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#63

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#64

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#65

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#66

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#67

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#68

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#69

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#70

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#71

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#72

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#73

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#74

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#75

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#76

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#77

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#78

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#79

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#80

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

#81

&#8220;Heaven Of Tips&#8221;: 81 Facts That Might Actually Teach You Something New

Image source: HeavenOfTips

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
“Why Do You Need Two Chairs?”: Plus-Size Influencer’s Restaurant Request Leaves Internet Divided
3 min read
Nov, 18, 2025
Jimmy Kimmel Tears Up and Calls for Action on Gun Violence
3 min read
Feb, 18, 2018
Hey Pandas, What Is The Most Ridiculous Christmas Stress Fallout You Had With Your Family?
3 min read
Dec, 30, 2025
Daily Guess The Country Game: Test Your Geography Skills In 8 Guesses (#12)
3 min read
Feb, 19, 2026
Johnny Manziel: Bio And Career Highlights
3 min read
Dec, 6, 2025
Issues That The Alien TV Series Needs To Avoid
3 min read
Sep, 22, 2021