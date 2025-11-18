40 Interesting And Disturbing Finds Shared On This Online Museum (New Pics)

While nothing beats stepping foot in a real museum and taking in its atmosphere, fascinating artifacts, and history, it’s not always possible to escape from our busy lives and dedicate an afternoon to a calm stroll around an exhibition. A great solution for this is an online museum where you can get your cultural fix without leaving your couch.
It’s even better if it’s full of peculiar finds—the ones that pique our interest so much that it becomes hard to look away. Monsieur Pompier’s Museum of Curiosities is a place of this kind, sharing treasures that are as fascinating as they’re quirky and uncanny. Scroll away to find the magnificent display of this online museum, and let us know what you think in the comments below!
#1 This Is Bertha Boronda. Bertha Was Sentenced To 5 Years In Prison For “Mayhem” In 1908. Bertha Cut Off Her Husband’s Penis With A Straight Razor And Fled The Scene By Bicycle
#2 Perfume Bottle Consisting Of Eight Glass Bottles As Orange Segments, Set In Painted Ceramic Holder. (Ca. 1925)
#3 19th Century Walking Stick, Topped With A Cat Wearing Goggles
#4 Liar
#5 17th Century Poison Cabinet Disguised As A Book
#6 Hidden Staircase In A 19th Century Victorian Home Leading To A Secret Room
#7 Ann Lockley Taking Tea With A Baby Hawk And A Lobster. Ann Lived On The Island Of Skokholm, Where Her Family Were The Only Inhabitants And Animals Were Pals. This Photo Was Taken For A 1938 National Geographic Story ‘We Live Alone And Like It — On An Island’
#8 Self-Defense Glove For Ladies (London, 1850)
#9 Obstetric Phantom, 18th Century. The Wood And Leather Model Was Used To Teach Medical Students, And Possibly Midwives, About Childbirth. It Came From The Hospital Del Ceppo In Pistoia, Near Florence, Founded In 1277
#10 Vintage Disguise Kit By Fao Schwarz
#11 Woohoo!
#12 This Was Once The Oldest House In Hamburg Germany. It Was Built In 1504 And Was Demolished In 1910
#13 Victorian Era Radiator With Bread Warmer
#14 Cat Walking Stick
#15 Gnome Found In A Coffin In Sweden Back In 1866
#16 Museum In Japan That Showcases Various Naturally Formed Rocks With Faces On Them
#17 Cats Nightmare (1890) Louis Wain
#18 Tutankhamun Wore Socks With His Sandals
#19 Battle Rabbit, Netherlands, Ca 1650
#20 Dali Walking His Anteater
#21 Corner Piano
#22 Medieval Pilgrim Badge Displaying Three Phalli Bearing A Crowned Vulva In A Procession (1375-1450), Found In Brugge
#23 Cat At A Vet Clinic In Paris, 1953
#24 Horse Costume Taken From Jean Cocteau’s Le Testament D’orphée (Testament Of Orpheus), Designed By Janine Janet, 1960
#25 Trip To Mars!
#26 Roman Gold Good-Luck Ring, With Phallus In Relief, Dating To The 1st Century Ce
#27 The Pillar-Biter, 1509-1517 Seen On The Lower Part Of The Choir Screen Of St. Bavo Church In Haarlem, The Netherlands
#28 Frog Automaton, Made In Switzerland In 1820 / Gold, Enamel, Diamond, Ruby – The Metropolitan Museum Of Art
#29 Virgin Of The Seven Sorrows – Southern Italy, 18th Century. Musée Du Cœur
#30 Fly Me To The Moon
#31 👁️
#32 Daddy Saddle
#33 It’s Mushroom Monday!
#34 This Russian Family Portrait Was Taken Back In 1886. The Father Had An Obsession With Pool, And Dressed His Children Like Billiard Balls
#35 Happy Caturday!
#36 Rainbow-Coloured Beasts From The 15th-Century
#37 Clown Shower
#38 Brown Velvet Hat That Belonged To A Street Dentist In London In The 1820s-50s. It Is Covered With 88 Decayed Teeth Of His Former Patients
#39 The Bee’s Knees
#40 Soviet Smoking Toys, 1970s
