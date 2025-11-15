30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

by

The coolest thing about baking cakes is that they are not just a culinary art but a visual one as well. With the right ingredients, talent, and skills, a baker can turn their cake into a delicious sculpture that is a feast for the eyes and the mouth! That’s exactly what UK-based baker Emma Jayne does with her incredibly detailed and realistic cakes. The cake artist works closely with The Cake Decorating Company and Smartflex and even has her own cake-decorating classes that one can attend. Emma also does sculptures of various sizes, but today, we would like to show you the best cakes Jayne has done so far and all we can say is that each piece is better than the last one!

So scroll down and see a list of some of the cakes that are just too cool to eat!

More info: Instagram

#1

30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

Image source: emmajaynecakedesign

#2

30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

Image source: emmajaynecakedesign

#3

30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

Image source: emmajaynecakedesign

#4

30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

Image source: emmajaynecakedesign

#5

30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

Image source: emmajaynecakedesign

#6

30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

Image source: emmajaynecakedesign

#7

30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

Image source: emmajaynecakedesign

#8

30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

Image source: emmajaynecakedesign

#9

30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

Image source: emmajaynecakedesign

#10

30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

Image source: emmajaynecakedesign

#11

30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

Image source: emmajaynecakedesign

#12

30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

Image source: emmajaynecakedesign

#13

30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

Image source: emmajaynecakedesign

#14

30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

Image source: emmajaynecakedesign

#15

30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

Image source: emmajaynecakedesign

#16

30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

Image source: emmajaynecakedesign

#17

30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

Image source: emmajaynecakedesign

#18

30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

Image source: emmajaynecakedesign

#19

30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

Image source: emmajaynecakedesign

#20

30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

Image source: emmajaynecakedesign

#21

30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

Image source: emmajaynecakedesign

#22

30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

Image source: emmajaynecakedesign

#23

30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

Image source: emmajaynecakedesign

#24

30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

Image source: emmajaynecakedesign

#25

30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

Image source: emmajaynecakedesign

#26

30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

Image source: emmajaynecakedesign

#27

30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

Image source: emmajaynecakedesign

#28

30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

Image source: emmajaynecakedesign

#29

30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

Image source: emmajaynecakedesign

#30

30 Beautiful And Realistic Cakes By This UK-Based Baker

Image source: emmajaynecakedesign

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Hey Female Pandas, When Did You First Get Your Period And How Did You Cope? (Closed)
3 min read
Nov, 14, 2025
“The Ultimatum: Marry Or Move On:” Season 1, Episode 6 Recap
3 min read
Apr, 14, 2022
9-Year-Old Dog Who Spent 280 Days At Shelter Has Only One Wish: To Find Home This Christmas
3 min read
Nov, 11, 2025
Does Sansa Stark Look a Little Like ’80s Boy George?
3 min read
Jan, 22, 2016
Dorinda and Richard Medley
Who Was Dorinda Medley’s Husband, Richard Medley?
3 min read
Aug, 5, 2022
Dad Refuses To Call His Daughter Karen Like His Wife Wants, Asks The Internet If He’s A Jerk
3 min read
Nov, 14, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.