40 Cakes With Bold And Unique Decoration Choices By Vegan Treats

If you’re looking for truly unique cakes that are also animal-friendly, look no further than Vegan Treats Inc. Not only do they provide delicious baked goods, but their creations are also visually stunning.

These days, it’s relatively easy to find vegan desserts, but when owner Danielle Konya began her journey over 20 years ago, it was a different story. Her determination to bake cakes without butter or eggs pushed her to experiment and eventually open her own bakery.

Danielle shared that the challenges have shifted over time. While vegan desserts are now widely available, the current challenge is to stand out—and once again, Vegan Treats delivers. Their cakes look like nothing you’ve ever seen before.

From bugs to eyeballs to clever commentary, Vegan Treats’ desserts are wildly imaginative and still manage to look absolutely mouthwatering. I invite you to explore their ingenious creations and read the full interview with Danielle below.

More info: Instagram | shop.vegantreats.com | Facebook | x.com

#1

Image source: vegantreats

#2

Image source: vegantreats

#3

Image source: vegantreats

#4

Image source: vegantreats

#5

Image source: vegantreats

#6

Image source: vegantreats

#7

Image source: vegantreats

#8

Image source: vegantreats

#9

Image source: vegantreats

#10

Image source: vegantreats

#11

Image source: vegantreats

#12

Image source: vegantreats

#13

Image source: vegantreats

#14

Image source: vegantreats

#15

Image source: vegantreats

#16

Image source: vegantreats

#17

Image source: vegantreats

#18

Image source: vegantreats

#19

Image source: vegantreats

#20

Image source: vegantreats

#21

Image source: vegantreats

#22

Image source: vegantreats

#23

Image source: vegantreats

#24

Image source: vegantreats

#25

Image source: vegantreats

#26

Image source: vegantreats

#27

Image source: vegantreats

#28

Image source: vegantreats

#29

Image source: vegantreats

#30

Image source: vegantreats

#31

Image source: vegantreats

#32

Image source: vegantreats

#33

Image source: vegantreats

#34

Image source: vegantreats

#35

Image source: vegantreats

#36

Image source: vegantreats

#37

Image source: vegantreats

#38

Image source: vegantreats

#39

Image source: vegantreats

#40

Image source: vegantreats

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
