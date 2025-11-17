26 Cute Comics About Daily Life With 4 Cats And A Boyfriend, By Rebecca Rose Comics (New Pics)

Sometimes, muses can live right next to you, and if you are willing to notice them, they will inspire you on a daily basis.

Rebecca Rose is an illustrator whose comics are mainly inspired by her boyfriend Matt and 4 cats – Butter, Ted, Nemo, and Lil D. “Rebecca Rose comics” are lighthearted, cover topics of life and love, and are full of funny encapsulated moments.

“I hope I can make people laugh! When I was a kid I’d tell jokes to get out of trouble and to make friends. Even if someone seemed way different than me, if I could make them laugh, then I knew we could relate. I used to think I was really funny, but now that I make comics to share with the world, I don’t even know what funny means anymore. It’s like when you say a word so many times that it starts to sound like it’s not a word at all, if that makes sense. I hope people think I’m funny because I try hard at it!” shared Rebecca on humor in a previous interview.

More info: rebeccarosecomics.com | webtoons.com | Facebook | Instagram | br.pinterest.com

#1

Image source: rebeccarosecomics

#2

Image source: rebeccarosecomics

#3

Image source: rebeccarosecomics

#4

Image source: rebeccarosecomics

#5

Image source: rebeccarosecomics

#6

Image source: rebeccarosecomics

#7

Image source: rebeccarosecomics

#8

Image source: rebeccarosecomics

#9

Image source: rebeccarosecomics

#10

Image source: rebeccarosecomics

#11

Image source: rebeccarosecomics

#12

Image source: rebeccarosecomics

#13

Image source: rebeccarosecomics

#14

Image source: rebeccarosecomics

#15

Image source: rebeccarosecomics

#16

Image source: rebeccarosecomics

#17

Image source: rebeccarosecomics

#18

Image source: rebeccarosecomics

#19

Image source: rebeccarosecomics

#20

Image source: rebeccarosecomics

#21

Image source: rebeccarosecomics

#22

Image source: rebeccarosecomics

#23

Image source: rebeccarosecomics

#24

Image source: rebeccarosecomics

#25

Image source: rebeccarosecomics

#26

Image source: rebeccarosecomics

